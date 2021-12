Un pilote enregistre une flotte d' »OVNIS » en survolant l’océan Pacifique

Lire du contenu vidéo

Un pilote a été rejoint par plus que d’autres vols de compagnies aériennes commerciales au-dessus de l’océan Pacifique lors d’un récent voyage, enregistrant ce qu’il pense être une flotte entière d’ovnis.

La vidéo, qui aurait été enregistrée au cours des dernières semaines, montre entre 9 et parfois jusqu’à 12 des objets lumineux. Vous pouvez voir certains s’allumer et s’atténuer à des périodes aléatoires, mais leur rythme et leur vitesse semblent rester constants.

Selon les rapports, le pilote volait à environ 39 000 pieds … vous pouvez l’entendre dire: « C’est une merde étrange. C’est quelque chose qui vole », alors que les lumières continuent de croître et de bouger.

Les sceptiques pensent que les lumières pourraient être des fusées anti-missiles tirées d’un autre avion ou même d’un navire en dessous … mais il n’y a pas encore de preuve pour étayer cela non plus.

L’observation publiée fait suite à l’annonce par le ministère de la Défense du lancement d’un Groupe de travail sur les ovnis. La nouvelle initiative du gouvernement a été frappée par de nombreuses critiques de la part des sceptiques qui pensent que cette décision est simplement que le Pentagone veut contrôler et masquer les observations signalées.