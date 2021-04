Un pingouin aveugle retrouve la vue après être devenu le premier à subir une chirurgie de la cataracte au zoo de Chester | Nature | Nouvelles

Les spécialistes des oiseaux du zoo de Chester ont remarqué que Munch, âgé de quatre ans, avait du mal à trouver du poisson aux heures de repas et se heurtait à d’autres membres de sa colonie. Après avoir enquêté, ils ont découvert qu’il avait été aveuglé par des cataractes, un trouble qui crée des taches nuageuses sur le cristallin qui s’agrandissent avec le temps.

Sophie Bissaker, gardienne de pingouins au zoo de Chester, a déclaré: «Nous avons remarqué que Munch nageait plus lentement que d’habitude et avait du mal à plonger pour les poissons aux heures de repas.

«Après un examen approfondi, l’équipe a découvert que Munch avait des taches nuageuses sur les lentilles dans chacun de ses yeux, le laissant avec très peu de vue dans son œil gauche et pas du tout dans son droit. Cela signifiait que seul un traitement spécialisé pouvait sauver sa vision.

Iona Mathieson, ophtalmologiste vétérinaire chez Eye Vet, a réalisé la chirurgie délicate. Elle a déclaré: «Je suis dans le domaine vétérinaire depuis près de 24 ans et Munch est le tout premier pingouin que j’ai opéré.

«Nous sommes très heureux d’annoncer que l’opération a été un succès et que Munch est maintenant en bonne voie de se rétablir complètement.

«Comme beaucoup de membres du personnel du zoo, notre équipe a travaillé tout au long des verrouillages nationaux, donc nous nous sentons tous épuisés mentalement et physiquement, mais prendre soin de Munch était juste le moral dont nous avions tous besoin.

«C’est un sentiment incroyable de savoir que nous l’avons aidé à le sauver, c’est la première chose qui m’a fait sourire depuis longtemps et prendre soin de lui a certainement été la meilleure partie de mon année.

Après sa procédure, Munch a passé du temps à récupérer dans une crèche moins profonde pendant que les gardiens surveillaient ses progrès post-opératoires. Pendant ce temps, il a été rejoint par son partenaire de vie et meilleur ami, Wurly, qui lui a tenu compagnie tout au long de son rétablissement.

Mme Bissaker a ajouté: «Il était important pour Munch d’avoir du temps loin du reste du groupe pendant quelques semaines après son opération. Mais les pingouins vivent dans des colonies soudées et aiment être avec d’autres oiseaux, et nous avons donc décidé de fournir à Munch de la compagnie avec son partenaire de vie Wurly.

«Munch adore vraiment Wurly et où qu’elle aille, il la suit, donc je suis sûr qu’elle lui a apporté un grand réconfort. Le couple a toujours été inséparable et a eu son premier poussin en 2019. Maintenant, ils incubent à nouveau des œufs!

«Ce fut une montagne russe émotionnelle pour toutes les personnes impliquées, et bien que Munch reçoive toujours des gouttes oculaires quotidiennes pour l’aider à guérir, il nage déjà dans l’eau plus rapidement, se nourrissant à nouveau avec le groupe et se dandinant avec facilité. C’est à nouveau un petit gars confiant et heureux!

Les manchots de Humboldt sont répertoriés par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) comme vulnérables à l’extinction. Trouvés sur les côtes côtières du Pérou et du Chili, les manchots font face à un certain nombre de menaces telles que le changement climatique, la surpêche de leurs sources naturelles de nourriture et la hausse de l’acidité et des températures dans les océans.

Des 18 espèces de manchots du monde, les Humboldts sont parmi les plus menacés.