Un pirate a fabriqué l’iPhone USB-C qu’Apple refuse de fabriquer

TL;DR

Quelqu’un a piraté un iPhone avec un port USB-C fonctionnel. L’utilisateur de YouTube Kenny Pi a mis en ligne une vidéo de l’iPhone en fonctionnement sur sa chaîne YouTube. Apple a refusé d’utiliser l’USB-C dans ses iPhones, malgré le passage au port de ses appareils MacBook et iPad.

Depuis l’abandon des gros connecteurs à 30 broches de l’iPhone 4, chaque iPhone utilise depuis le connecteur Lightning propriétaire d’Apple pour le chargement et les transferts de données. Mais les temps ont changé depuis ; le monde a adopté l’USB-C comme connecteur de choix, et Apple est l’un des seuls à refuser d’adopter l’USB-C pour son produit technologique le plus populaire.

Si vous voulez voir un iPhone avec un connecteur USB-C fonctionnel, l’utilisateur de YouTube Kenny Pi est là pour vous. Le 9 octobre, Kenny Pi a mis en ligne une vidéo d’un iPhone X piraté avec un port USB-C fonctionnel, qui peut être utilisé pour charger et transférer des données.

C’est une courte vidéo. Kenny Pi dit qu’il travaille sur une vidéo complète détaillant l’ensemble du processus, donc il y a plus à venir. D’après ce que nous pouvons voir dans la vidéo fournie, cependant, la soudure, l’impression 3D et des câblages impressionnants ont permis de donner vie à l’iPhone USB-C. Regardez la vidéo ci-dessous.

Pourquoi un iPhone USB-C est-il si important ? Bonne question. De plus en plus de produits technologiques dans le monde utilisent des ports USB-C. Même Apple a utilisé l’USB-C dans ses écouteurs, ses ordinateurs portables et ses iPad. L’utilisation d’un connecteur propriétaire comme Lightning dans l’iPhone signifie plus de déchets électroniques pour le monde à traiter. En d’autres termes, les utilisateurs d’iPhone doivent acheter un câble Lightning pour leur iPhone et un câble USB-C pour leur ordinateur portable, iPad ou autres appareils. Avoir un seul câble USB-C pour charger tous nos appareils est le rêve, mais Apple refuse d’aider ce rêve à devenir réalité.

Cependant, Apple ne peut pas conserver son port lucratif pour toujours. Si la Commission européenne parvient à ses fins, Apple pourrait être poussé à utiliser l’USB-C dans les futurs smartphones. Cela pourrait ne pas avoir lieu pendant un certain temps, cependant. En attendant quelque chose d’officiel, restez à l’écoute de la chaîne YouTube de Kenny Pi (lien ci-dessus) pour voir comment il a créé un iPhone USB-C fonctionnel.