Un pitch en vue en NBA : les Warriors, pour Damian Lillard

Damien Lillard devra peut-être jouer deux groupes cet été. Ce sera l’une des principales attractions de l’équipe américaine aux Jeux de Tokyo alors que le marché commence à bouillonner à la NBA, où il apparaît que votre présence dans des conversations substantielles sera sécurisée. La situation difficile dans laquelle son soutien à Chauncey Billups, nouvel entraîneur des Trail Blazers, a laissé son image aux yeux des fans l’a fait envisager sérieusement son départ, donnant un tournant à sa carrière sportive après neuf ans dans la même équipe. . Il a le sentiment que la loyauté a cédé la place à la critique et que l’ère Terry Stotts est terminée, les changements peuvent donc aller plus loin.

Il n’est pas joueur autonome et il ne le sera pas pour longtemps, son contrat s’étend jusqu’en 2025. S’il part, ce ne pourra être que par transfert.

Dans un article contenant des informations de ses principaux auteurs de beat, . publie plusieurs options pour Lillard. Knicks, avec flexibilité salariale ; Rapaces, avec Siakam comme monnaie d’échange ; Sixers, avec Simmons à la fenêtre ; et plus, mais la présence du Guerriers comme une option plus que possible.

Les Warriors sont l’équipe qui, par proximité, peut générer le plus de sentiment d’appartenance à Lillard en dehors des Blazers, qui lui ont fait confiance. Dame est née à Oakland, la ville qui a accueilli cette équipe historique jusqu’à il y a quelques années. Désormais, à 30 ans et une maturité qui fait de lui l’un des meilleurs meneurs de jeu de la NBA, il est peut-être temps de renouer avec les chemins. Anthony Slater, l’un des journalistes qui suivent l’actualité de la franchise, en parle :

“Les Warriors entreraient-ils dans le combat ? Oui. Il y aurait cet appel. Ils ont déjà discuté de l’idée en interne, comme je suis sûr que de nombreux prétendants l’ont fait, voyant la fumée qui s’est produite à Portland. Leur offre théorique serait compétitive. Si les Blazers décident d’échanger Lillard, une reconstruction complète semble la bonne voie à suivre et il n’y aura pas beaucoup de meilleurs packages que celui que Golden State peut lui envoyer: James Wiseman, choisit 7 et 14 du prochain repêchage, et Andrew Wiggins comme élément pour équilibrer les salaires. Les Warriors seront-ils capables de sauter à l’eau pour prendre Lillard ? L’ajustement avec Curry serait étrange, ils feraient de la magie dans les attaques et avec Klay Thompson ils pourraient former probablement le meilleur trio en termes de tir dans toute l’histoire. Vous avez donc le genre de talent extérieur qui est requis en 2021 et en défense, vous vous débrouillez avec des vétérans qui sont des agents libres. Je pense que les Warriors appuieront sur la gâchette s’ils voient qu’ils peuvent aller jusqu’au bout. “