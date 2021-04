Un Pixel 6 avec une puce Google est un geste audacieux que nous voulons tous voir

La nouvelle que Google pourrait installer sa propre puce dans le Pixel 6 est vraiment cool, en particulier pour les consommateurs et les fans des téléphones Pixel. C’est une décision risquée – même pour une entreprise de la taille de Google – mais nous nous attendions à ce qu’elle se produise éventuellement. Même si vous n’êtes pas un fan de téléphone Pixel et que vous utilisez l’un des autres meilleurs téléphones Android, c’est intéressant car tous sortent.

Ce sera également un exercice d’équilibre entre le risque et la récompense, qui pourrait affecter l’écosystème Android dans son ensemble. Construire un microprocesseur n’est pas une nouvelle idée pour Google; nous avons vu l’entreprise construire ses propres puces comme le Pixel Visual Core et le Neural Core avec beaucoup de succès. Les deux morceaux de silicium ont fait exactement ce que Google voulait et ont même incité la concurrence à égaler leurs capacités. Google n’a plus besoin de les utiliser grâce au traitement amélioré du signal d’image de Qualcomm.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Source: Hayato Huseman / Android Central

Google conçoit également des puces ARM pour ses serveurs et ses équipements d’apprentissage automatique, de sorte que la société n’est pas étrangère à la conception de puces. Mais cette fois, les choses sont très différentes et Google fait un peu un acte de foi ici. Abandonner Qualcomm au profit de ses propres puces n’est pas quelque chose à prendre à la légère. Nous avons contacté Ashel Sag, analyste principal chez Moor Insights & Strategy, et il le résume assez bien:

Je pense que Google doit faire très attention à s’engager dans cette voie, car même si je pense qu’il est possible que Google puisse créer un SoC compétent, je pense que le coût de cette opération devrait être amorti sur beaucoup plus d’appareils que Google. se vend actuellement avec le Pixel pour en faire un exercice intéressant. De plus, Google devra probablement utiliser le modem 5G de quelqu’un d’autre, et étant donné que Google est très étroitement lié à Verizon, il s’agira probablement toujours d’un modem Qualcomm, peut-être un x60 ou x55. Cependant, si Google veut être avant-gardiste, il devrait s’agir d’un x60 ou d’un x65. Cela dit, je ne suis tout simplement pas convaincu que ce projet aura une grande longévité si Google ne trouve pas un moyen d’augmenter la taille de son activité de smartphones là où se trouvent Samsung, Apple et Huawei, ce qui motive leur capacité à construire sur mesure. frites.

Boom va la dynamite. C’est tout le problème en un mot: Google devra vendre suffisamment de produits avec sa puce à l’intérieur pour que cela en vaille la peine, et même dans ce cas, il doit s’appuyer sur ses partenaires matériels s’il veut que la puce soit bonne. Nous savons tous ce qui se passe lorsque Google perd trop d’argent sur une chose – il s’en va jusqu’au coucher du soleil.

Source: Jerry Hildenbrand / Android Central

Cependant, tout ce qui concerne la construction d’une puce par Google n’est pas mauvais, et même si l’entreprise perd de l’argent dans cette entreprise, cela pourrait toujours en valoir la peine. Avoir le contrôle sur les fonctionnalités de la puce à tous les niveaux signifie beaucoup, et Google est le type d’entreprise qui pourrait créer un logiciel « réglé » pour fonctionner dessus. Une puce Google pourrait être meilleure dans les domaines dans lesquels nous voulons que le Pixel excelle: l’autonomie de la batterie, l’appareil photo et les performances. Cela ne dit même pas que Google pourrait prendre en charge son propre matériel, eh bien, pour toujours s’il le voulait. Imaginez que votre Pixel 6 reçoive au moins cinq ans de mises à jour. Cela seul rend la construction d’une puce Google intéressante dans mon livre.

Google vend plus de matériel qu’un simple téléphone Pixel.

Cependant, je ne suis pas entièrement d’accord avec l’analyse de Sag, car il ne prend pas en compte le reste du matériel de Google. Des éléments comme un Nest Hub ou une configuration Nest Wifi utilisent une puce ARM fournie par une autre entreprise. Le prochain Pixelbook pourrait faire de même (s’il vous plaît!). Ces produits n’ont pas besoin d’une puce avec les mêmes capacités que les smartphones, mais il n’y a aucune raison pour que Google ne puisse pas les utiliser pour économiser de l’argent. Oui, au niveau individuel, il en coûterait plus cher de déposer une puce dédiée aux mobiles dans le SoC de quelque chose comme un Nest Hub, mais la construction d’une seule puce pour tout mettre dans Google permet d’économiser de l’argent.

Source: Daniel Bader / Android Central

Google n’a pas besoin de vendre autant de téléphones que Samsung (qui serait en train de fabriquer ladite puce) ou Apple; il lui suffit de vendre suffisamment d’appareils utilisant la puce pour atteindre une projection de coût acceptable. Si cela permet de gagner du temps ou de simplifier l’écriture de logiciels pour de nouvelles fonctionnalités, Google sera considérez que c’est une victoire. Tant que la ligne du bas ne descend pas trop loin une fois que tout est dit et fait, c’est. Les gens qui comptent l’argent ont toujours le dernier mot.

Google ne peut pas affronter Qualcomm ici, et il n’essaye pas de le faire.

Dans tous les cas, j’ai hâte de voir Google enfin rassembler ses affaires et créer un Pixel avec sa propre puce à l’intérieur. Je pense que cela améliorera tout ce qui concerne un Pixel – en particulier la durée de vie de la batterie. Cela pourrait également résoudre des problèmes tels que les bogues des premiers utilisateurs qui ont toujours affecté les appareils de Google, car les trouver et les corriger sera plus facile lorsque vous saurez tout sur le silicium.

Google peut-il affronter Qualcomm ou même une entreprise comme MediaTek lorsqu’il s’agit d’être un fabricant de puces? Nan. Je ne pense même pas qu’il essaie quelque chose d’aussi grandiose. Mais cela peut améliorer les produits existants et faciliter la conception de nouveaux produits. Lord sait que Google a besoin de toute l’aide qu’il peut obtenir dans les deux départements, et peut-être que cette puce sera cette aide. Mes doigts sont croisés et ma carte de crédit est prête.

Protégez le meilleur

Gardez votre Galaxy A52 élégant avec les meilleurs étuis

Maintenant que le Galaxy A52 est là, il est temps de réfléchir au type d’étuis que vous souhaitez. Il y a beaucoup de bons choix avec des options d’apparence familière, ainsi que des nouveaux arrivants. Quel que soit celui que vous choisissez, ce sont les meilleurs étuis Galaxy A52 que vous pouvez trouver.