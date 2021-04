Un plafond salarial de 30 millions de dollars sera introduit, selon les rapports

Les rapports suggèrent qu’un plafond salarial sera bientôt introduit, les équipes étant capables de dépenser un total de 30 millions de dollars sur les salaires des chauffeurs.

Un plafond budgétaire a été introduit cette saison avec des équipes limitées à dépenser 145 millions de dollars tout au long de l’année, et le montant maximal des dépenses diminuera dans les années à venir.

Cependant, les salaires des chauffeurs ne sont pas inclus dans le plafond et beaucoup estiment qu’ils doivent l’être pour vraiment créer des règles du jeu équitables.

Alain Prost, ancien chauffeur et Alpin conseiller spécial, en fait partie.

«C’était crucial. Les équipes qui dépensent deux fois plus que nous peuvent embaucher beaucoup plus de personnel et consacrer plus de temps au développement », a-t-il déclaré.

«Si ce n’est pas le seul élément de différence, l’argent est le moteur. À mon époque, l’ingéniosité faisait encore la différence. On mettait moins l’accent sur la finance à l’époque, mais avec l’arrivée des constructeurs et des grands sponsors, on a construit de grosses équipes qui sont désormais difficiles à démanteler.

«Le plafond budgétaire est essentiel pour rapprocher le niveau, la deuxième étape sera d’inclure le salaire du chauffeur.»

En février, le sport a déclaré qu’un groupe de travail qui inclurait les pilotes eux-mêmes devait être mis en place pour discuter de l’introduction d’un tel plafond. Bien que les équipes le soutiennent largement, la plupart de ceux qui se trouvent à l’intérieur des voitures y sont opposés.

Cependant, selon La Gazzetta Dello Sport, il devrait néanmoins être introduit et tous les détails ont été décidés.

“Selon les rumeurs, un chiffre a été fixé”, a déclaré leur rapport.

«Dans les saisons à venir, chaque équipe pourrait dépenser un maximum de 30 millions de dollars sur les deux principaux pilotes plus les réserves, à répartir selon des accords contractuels individuels.

«Les bonus (victoires et classement) et les droits à l’image personnelle seraient exclus.»

Une telle action forcerait sans aucun doute Mercedes et Red Bull à réduire les salaires de Lewis Hamilton et Max Verstappen, tous deux ayant des contrats d’une valeur d’environ 40 millions de dollars par an pour le moment.

Alors qu’aucun autre pilote sur la grille ne gagne apparemment plus de 30 millions de dollars par an grâce au seul contrat de son équipe, les salaires des pilotes à plein temps et des pilotes de réserve étant inclus dans le plafond, les goûts d’Aston Martin, Ferrari, McLaren et Alpine le feraient. être également en train de le couper de près.

