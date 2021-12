Un plan américano-ukrainien émerge et crée un autre bourbier afghan pour la Russie

par Finian Cunningham, Culture stratégique :

Le président américain Joe Biden et ses principaux collaborateurs continuent d’affirmer que la Russie constitue des forces pour attaquer son voisin occidental.

Un haut sénateur démocrate américain a révélé plus qu’il n’en avait l’intention lorsqu’il a joyeusement exprimé son désir de voir la Russie envahir l’Ukraine et qu’elle devienne un autre « bourbier afghan ».

Le sénateur Chris Murphy, qui siège au comité sénatorial des relations étrangères qui influence les politiques, a déclaré à CNN ce week-end : « L’Ukraine peut devenir le prochain Afghanistan pour la Russie si elle choisit d’aller plus loin ».

Murphy (48 ans) est un faucon anti-russe véhément qui a précédemment déclaré que Moscou était une menace «permanente et persistante» pour la sécurité nationale des États-Unis. Il est bien connecté à l’establishment de la politique étrangère des États-Unis grâce à son travail en commission au Sénat et avant cela en tant que législateur au sein des commissions des relations étrangères de la Chambre des représentants. Il est étroitement associé à l’Atlantic Council et à la revue Foreign Affairs, qui sont les principaux forums pour débattre des objectifs impériaux des États-Unis.

Ainsi, les remarques de Murphy sur la comparaison de l’Ukraine à l’Afghanistan ne peuvent être considérées comme un lapsus malheureux. Ses remarques révèlent un calcul approfondi des planificateurs de Washington.

La campagne médiatique massive orchestrée par le département d’État américain et les agences de renseignement au cours des quatre dernières semaines au cours de laquelle la Russie est accusée de planifier une invasion de l’Ukraine est un développement extraordinaire. Dépourvue de faits ou de logique crédible de la part de la Russie, il semble plutôt qu’il s’agisse d’une crise artificielle visant à provoquer Moscou dans un conflit.

Pas plus tard que la semaine dernière, le secrétaire d’État américain Antony Blinken jouait à la tribune en « avertissant » le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov qu’il y aurait de graves répercussions si la Russie envahissait l’Ukraine. Moscou a rejeté ces allégations comme étant de l’hystérie sans fondement. Il maintient que les troupes à l’intérieur de ses propres frontières territoriales sont une affaire intérieure souveraine. Quoi qu’il en soit, les images satellites censées montrer la mobilisation russe font en réalité référence à des formations militaires à près de 300 kilomètres de la frontière avec l’Ukraine.

Néanmoins, le président américain Joe Biden et ses principaux collaborateurs continuent d’affirmer que la Russie est en train de constituer des forces pour attaquer son voisin occidental. Lorsque Biden tiendra son appel vidéo avec Poutine mardi, cela devrait être un sujet de discussion majeur pour la partie américaine, même si les preuves d’affirmations aussi sérieuses sont rares.

Les médias d’information occidentaux régurgitent des allégations américaines tendancieuses ainsi que des images satellites douteuses comme s’il s’agissait de faits solides. Il y a un écho indéniable de la fabrication médiatique sur les armes présumées de destruction massive en Irak qui a été utilisée pour justifier la guerre des États-Unis et de la Grande-Bretagne en 2003.

Les renseignements américains ont également été partagés à un niveau sans précédent avec les alliés européens et de l’OTAN dans le but de convaincre des pays sceptiques comme l’Allemagne que la Russie aurait l’intention d’une invasion. Les renseignements américains affirment que l’offensive n’est que dans quelques semaines, peut-être à la fin du mois prochain.

Toute la frénésie médiatique a un ton insensé qui est déconnecté de la réalité. L’accumulation de forces militaires dans la région est assurée par le régime de Kiev soutenu par l’OTAN, qui a maintenant la moitié de ses effectifs totaux positionnés près de la ligne de contact contre les séparatistes pro-russes dans le sud-est de l’Ukraine.

Le Kremlin prévient que le régime de Kiev est prêt à lancer une offensive contre la région séparatiste pour régler la guerre civile de plus de sept ans par la force militaire. Les dirigeants politiques ukrainiens ont toujours fait preuve de mépris pour la mise en œuvre de l’accord de paix de Minsk de 2015.

De plus, les États-Unis et d’autres membres de l’OTAN ont fourni des milliards de dollars d’armes meurtrières au régime de Kiev ainsi que des entraîneurs militaires sur le terrain. Le dernier envoi d’armes en provenance des États-Unis comprend des missiles antichars Javelin. De concert avec ces armes dirigées vers un régime russophobe, les puissances américaines et de l’OTAN se sont lancées dans un déploiement rapide de navires de guerre, de bombardiers à capacité nucléaire et d’avions de reconnaissance dans la région de la mer Noire.

Tous les signaux indiquent une invasion par un régime de Kiev enhardi de la région séparatiste du Donbass. Le sort de la population ethnique russe face à une agression gratuite entraînera une forte pression politique sur Moscou pour qu’il intervienne militairement.

Cependant, les médias occidentaux dévoués rapporteront cela comme une prophétie autoréalisatrice et accuseront la Russie d’avoir «violé l’intégrité territoriale de l’Ukraine». Poutine sera dénoncé comme le « nouvel Hitler » de l’Europe avec d’autres absurdités blanchies comme vérité. Davantage de sanctions économiques seront déclenchées contre Moscou et très probablement le projet gazier Nord Stream 2 entre la Russie et l’Union européenne sera supprimé en raison de la « solidarité » de Bruxelles avec l’Ukraine opprimée.

Les Américains se moqueront bien sûr des banques de Wall Street investies dans les exportations de gaz américain vers l’Europe.

Mais le prix encore plus important pour Washington est le stratagème machiavélique selon lequel la Russie s’enlisera dans une longue et sanglante guerre contre les bataillons militaires ukrainiens – certains d’entre eux étant des fanatiques néo-nazis purs et durs comme le bataillon Azov – qui seront armés jusqu’aux dents par le États Unis.

