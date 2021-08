Un plan d’assurance temporaire qui offre une protection complète pour l’avenir de votre famille – Edelweiss Tokio Life Total Protect Plus

L’industrie de l’assurance-vie s’est montrée à la hauteur en introduisant divers produits pour permettre aux gens de devenir financièrement indépendants avec le temps.

Il ne sera pas exagéré d’appeler la pandémie sans précédent de COVID-19 une tempête qui a causé une détresse économique à des millions d’entreprises, entraînant un épuisement des emplois, des licenciements et des réductions de salaire d’une part, et une augmentation des dépenses et de l’inflation d’autre part. . En plus de cette instabilité financière, de nombreuses familles ont également subi la perte de leurs proches. Cette perte a non seulement causé des difficultés émotionnelles, mais a également affecté financièrement les membres survivants, car dans de nombreux cas, cela signifiait la perte de leur principale ou unique source de revenus.

Importance accrue de l’assurance-vie temporaire après la pandémie

Cette crise a mis en lumière le besoin urgent d’atténuer les séquelles sanitaires et économiques non seulement de la pandémie, mais de tout événement pouvant potentiellement menacer la stabilité financière. Heureusement, un changement notable a été enregistré en termes de prise de conscience concernant les avantages de l’assurance-vie. Plus de 90 % des Indiens pensent que l’assurance maladie et l’assurance temporaire sont importantes pour leur sécurité financière et leur bien-être mental, selon les conclusions d’un récent sondage.

Auparavant, la plupart des Indiens considéraient l’assurance-vie uniquement comme un instrument d’économie d’impôt, mais au fil des ans, ils ont réalisé l’importance de la protection. L’industrie de l’assurance-vie s’est montrée à la hauteur en introduisant divers produits pour permettre aux gens de devenir financièrement indépendants avec le temps. Les assureurs-vie proposent des polices évoluées en ajoutant de nombreuses fonctionnalités telles qu’un revenu garanti, des opportunités liées au marché, une accumulation de patrimoine ciblée et bien plus encore, tout en assurant l’avenir financier de la famille d’un individu.

Avec tant de choses qui se passent autour de nous, qui veut prendre en charge la recherche, l’achat, la maintenance et le paiement de la prime pour plusieurs plans pour chaque membre de la famille ? Il devient fastidieux de suivre votre propre assurance temporaire, d’en acheter une autre pour votre conjoint et de planifier séparément les études de votre enfant. C’est exactement pourquoi Edelweiss Tokio Life s’est assuré de mettre tout ce dont vous et votre famille avez besoin, dans un seul plan de protection. Le nouveau Edelweiss Tokio Life – Total Protect Plus est conçu pour protéger l’avenir financier de votre famille. Si vous êtes redouté par des pensées concernant la façon dont votre famille gérera son mode de vie ou l’éducation de votre enfant en votre absence, ce plan est pour vous. Il offre à votre vie une protection complète en vous permettant de faire face aux risques financiers liés aux objectifs de votre vie, ce qui offre un avenir bien assuré à vos proches. Avec ce régime d’assurance-vie à vos côtés, vous pouvez planifier un avenir meilleur, en toute sécurité et avec un minimum de soucis!

Comment Edelweiss Tokio Life – Total Protect Plus aide à matérialiser les rêves et les aspirations de votre famille

Total Protect Plus d’Edelweiss Tokio Life peut vous aider à exceller en tant que fournisseur et gardien de votre famille en éliminant les soucis découlant des incertitudes de la vie et en travaillant vers vos objectifs financiers, comme décrit dans les paragraphes suivants.

1. Couverture à vie de 100 ans : Avec ce plan, vous pouvez opter pour une couverture qui dure jusqu’à l’âge de 100 ans afin que vos proches aient un coussin financier sur lequel se reposer pendant longtemps. l’âge moyen du mariage et donc devenir parent d’au moins 4 à 5 ans au cours de la dernière décennie environ. Avec un revenu disponible plus important et des aspirations croissantes, vos enfants pourraient choisir d’étudier plus longtemps et continuer à dépendre de vous. Ajoutez à cela, la science médicale de pointe et la sécurité accrue qui nous entourent garantissent que vous vivrez bien au-delà de la moyenne de 65 à 70 ans. Outre la nécessité de prendre une longue couverture, le produit peut contribuer à votre stratégie de planification patrimoniale, car il peut vous aider à laisser un corpus financier important pour votre famille.

2. Le meilleur demi-bénéfice vous permet de constituer une couverture vie pour votre conjoint en votre absence. Grâce à cette prestation facultative, la police lance une couverture vie équivalente à 50 % de la somme assurée du titulaire de la police (sous réserve d’un maximum de Rs. 1 crore) pour votre conjoint en cas de décès. Votre conjoint n’a pas à payer de primes futures. De cette façon, non seulement vous pouvez vous assurer que votre décès n’affecte pas votre famille financièrement, mais également établir un cycle de protection après votre départ. Votre partenaire a été votre rocher à travers l’épaisseur et la minceur de la vie et il devrait être adéquatement soutenu en votre absence. Leur aspiration ne doit pas être entachée par le manque d’argent ou de dettes que vous pourriez laisser derrière vous.

3. Prestation de protection de l’avenir de l’enfant : Alors que vous travaillez dur aujourd’hui pour donner à vos enfants un avenir sûr et heureux, il est sage de sceller également leurs fonds d’éducation et de carrière pour quand vous ne serez pas là. La garantie Child’s Future Protect offre la possibilité de créer une couverture vie supplémentaire pour vous-même jusqu’à ce que votre enfant atteigne l’âge de 25 ans. Cela vous aide à vous assurer que votre enfant n’a pas à faire de compromis sur ses choix de carrière en votre absence. Vous pouvez choisir le montant du capital assuré supplémentaire (10 % à 100 % du capital assuré de base) au début du contrat. En cas de décès avant que votre enfant n’atteigne l’âge de 25 ans, le capital assuré de base plus le capital assuré pour la protection future de l’enfant supplémentaire est versé au candidat.

4. Et ce n’est pas tout : à l’heure actuelle, il est de toute façon très important de faire passer vos tests médicaux. Ainsi, vous obtenez un 6 % de remise sur la prime de première année si les tests médicaux sont effectués dans les 7 jours suivant l’achat (connexion).

5. En plus de tous ces avantages, vous pouvez ajouter cinq avenants facultatifs à votre régime pour améliorer votre protection :

Avenant de prestation de décès accidentel pour une sécurité financière supplémentaire en cas de décès dû à un accident. En outre, la prestation est payable sous forme de somme forfaitaire. L’avenant invalidité totale et permanente accidentelle vous offre une somme forfaitaire pour couvrir vos dépenses immédiates au cas où votre capacité de gain de revenu serait entravée en raison d’une invalidité accidentelle (totale et permanente). Indemnité hospitalière en espèces Avenant pour les indemnités journalières ainsi que les prestations post-hospitalisation, en cas d’hospitalisation de la personne assurée. Maladie ou Invalidité Totale et Permanente suite à un accident.

L’âge n’est pas seulement un nombre ; vous pouvez en tirer parti si vous êtes intelligent à ce sujet. Plus vous êtes jeune, mieux vous obtenez le montant de la prime pour continuer à profiter des avantages de l’assurance temporaire même en vieillissant. Une prime abordable signifie également que vous n’avez pas besoin de reporter l’achat d’une assurance temporaire à plus tard.

De plus, les primes versées en vertu de ce régime sont admissibles à des déductions en vertu de l’article 80 (C) de la Loi de l’impôt sur le revenu de 1961 et la prestation de décès est également admissible à un avantage fiscal en vertu de l’article 10 (10D).

Vous êtes peut-être occupé à vivre une vie pleine de responsabilités en ce moment, mais n’oubliez pas que c’est aussi le moment de planifier vos aspirations de vie et d’être aventureux parce que vous êtes encore jeune. Il est important de considérer les objectifs que vous souhaitez poursuivre dans la vie en tant que jeune personne enthousiaste. Mais avant d’aller de l’avant avec vos rêves et vos aspirations, il est essentiel de sécuriser financièrement ceux de votre famille. Et cette sécurité doit être «totale» à tous égards pour vivre un Zindagi Unlimited.

