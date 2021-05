“ Un plan ferme en place pour diversifier le panier de brut ”: SM Vaidya, président de l’IOCL

SM Vaidya, président de l’IOCL

L’Indian Oil Corporation, gérée par l’État, a déclaré un bénéfice net de 21 836 crores de roupies pour l’exercice terminé le 31 mars, ce qui est le bénéfice annuel le plus élevé jamais rapporté par la société de raffinage et de commercialisation du pétrole. Tout en interagissant avec les médias après l’annonce des résultats, le président SM Vaidya a déclaré qu’IOCL avait «un plan ferme en place pour diversifier le panier de brut afin que nous puissions obtenir du brut de toutes les géographies du monde». Extraits de l’interaction:

Sur demande de carburant auto:

En avril 2020, le taux de fonctionnement de la raffinerie était de 49%, mai 2020 était de 67% et en juin, il était revenu à 90%. FY21 a vu des exécutions de raffinerie de 89,5%. En avril, nous avions un taux de raffinage de 96,1%, et jusqu’au 17 mai, le taux de raffinage est de 84%. Voilà donc comment les raffineries ont réagi cette année. Ainsi, la destruction de la demande n’est pas dans la mesure où elle a été constatée l’année dernière. Quand la demande reviendra à la normale est une question à laquelle il est très difficile de répondre. Nous avons perdu environ 15 à 20% de la demande de carburant, en particulier en essence, en diesel. Le carburant des turbines d’aviation est encore loin d’être récupéré.

Sur les plans de monétisation des actifs:

Pour IOCL, nous nous sommes limités aux unités de production d’hydrogène de la raffinerie de Gujarat. À terme, quels que soient les objectifs que le gouvernement nous a fixés dans la première phase, nous monétiserons toutes les unités d’hydrogène dans toutes les raffineries. Pour commencer, ce sont les unités d’hydrogène de la raffinerie du Gujarat, chacune d’une capacité de 70 000 tonnes par an.

Sur la future raffinerie de Nagapattinam:

Nous sommes à la recherche d’un partenaire stratégique pour la future raffinerie de Nagapattinam au Tamil Nadu, et le processus est toujours en cours, et nous ne nous sommes encore limités à personne. (Le conseil d’administration d’IOCL a approuvé la mise en place d’une raffinerie de capacité de 9 MT par an à Nagapattinam. Le projet, d’une valeur brute estimée à 31 500 crores, sera construit conjointement avec la filiale d’IOCL Chennai Petroleum Corporation, les deux entités investissant dans une participation de 25%. chacun dans la future raffinerie. La société recherche un partenaire stratégique pour investir dans la participation restante.)

Sur l’expansion de la raffinerie:

Nous avons à venir la nouvelle raffinerie de 9 MTPA à CPCL (Nagapattinam), l’expansion de la raffinerie de Panipat de 15 MTPA à 25 MTPA, l’expansion de la raffinerie du Gujarat de 13,7 MTPA à 18 MTPA et mercredi, le conseil a approuvé l’expansion de la raffinerie de Guwahati de 1 MTPA à 1,2 MTPA. L’expansion de Baruani de 6 MTPA à 9 MTPA est déjà en cours. La raffinerie de Bongaigaon passera de 2,7 MTPA à 3 MTPA. Et il y a des projets nouvellement approuvés de `1 crore de lakh dans les 4-5 prochaines années.

