Un plan pour mettre fin à la pauvreté aux États-Unis ⋆ .

— de OtherWords

Au milieu d’un marchandage partisan sur la proposition d’infrastructure du président Biden, la Poor People’s Campaign et plusieurs législateurs ont récemment défini une vision morale globale pour la nation. Ils croient qu’il est non seulement possible de mettre fin à la pauvreté dans ce pays, mais moralement nécessaire.

“Il est impardonnable que 250 000 personnes meurent chaque année dans ce pays de pauvreté et d’inégalité”, a déclaré la représentante Barbara Lee lors d’une conférence de presse pour dévoiler une résolution du Congrès pour une “troisième reconstruction”.

Le titre de la résolution s’inspire de l’histoire transformationnelle de la première reconstruction après la guerre civile et de la deuxième reconstruction du mouvement des droits civiques du 20e siècle – deux périodes au cours desquelles les coalitions multiraciales ont réalisé des progrès significatifs vers la justice raciale et économique.

La représentante Pramila Jayapal a souligné qu’une nouvelle ère de changement transformationnel nécessitera de nouveaux choix politiques. « Nous permettons à la pauvreté de continuer », a-t-elle déclaré, « lorsque 55 des plus grandes entreprises n’ont pas payé un dollar d’impôt l’année dernière, lorsque nous avons laissé notre système de santé se concentrer sur les profits – pas sur les patients ».

Lee et Jayapal étaient flanqués des coprésidents de la campagne des pauvres, le révérend Dr William Barber II et le révérend Liz Theoharis.

« Quel est le coût des inégalités ? a demandé Barber, soulignant que la richesse des milliardaires a augmenté de plus de 1,3 billion de dollars pendant la pandémie tandis que des millions de personnes sont tombées dans la pauvreté. « Il s’agit d’une question morale, enracinée dans les engagements moraux de notre Constitution. La première chose que nous devions faire était d’établir la justice, de promouvoir le bien-être général et d’assurer une protection égale devant la loi. »

La résolution du Congrès établit une feuille de route pour atteindre ces nobles objectifs.

Une longue liste de politiques économiques proposées se concentre sur l’éradication de la pauvreté et la réduction drastique des inégalités raciales et économiques. Ils comprennent un programme fédéral d’emploi pour mettre en place des infrastructures publiques résilientes au climat, des soins de santé universels et des congés payés, élever le salaire minimum à un salaire vital et garantir le droit de former et d’adhérer à des syndicats.

La résolution appelle également à une action audacieuse pour lutter contre les injustices interconnectées du racisme systémique, de la dévastation écologique et du militarisme. Les propositions comprennent l’élargissement des droits de vote, une réforme complète et juste de l’immigration et la garantie des droits des autochtones.

La résolution de la troisième reconstruction va au-delà des engagements de Biden à ce jour dans plusieurs domaines clés.

Par exemple, pour sécuriser les ressources pour l’investissement public, la résolution appelle à réorienter 10 % du budget militaire et à générer des revenus en abrogeant la réduction de l’impôt sur les sociétés de 2017 et en introduisant de nouvelles taxes sur la richesse et le commerce de Wall Street.

Plusieurs membres qui ont pris la parole lors de la conférence de presse ont décrit les ravages de la pauvreté et des inégalités dans leurs districts du Congrès.

“Dans le comté de San Diego, nous avons des entreprises et des manoirs Fortune 500 sur la plage”, a déclaré Sara Jacobs, représentante du premier mandat. “Mais nous avons également 40% d’enfants vivant dans la pauvreté – et c’était avant la pandémie.”

Pour ceux qui soulèveront inévitablement des questions sur la façon dont la résolution, si elle est pleinement adoptée, aurait un impact sur le déficit, Barber était prêt avec des réponses.

“Il n’y a pas de pénurie de ressources”, a déclaré Barber. « Les solutions ne manquent pas. Ce que nous avons dans ce pays et que nous avons depuis bien trop longtemps, c’est une pénurie de conscience sociale de fusion morale. Et cela se termine maintenant avec nous — avec ce mouvement. Nous verrons naître une Troisième Reconstruction.

