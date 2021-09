Un plan simple pour la création de richesse

L’un des moyens les plus simples de gagner beaucoup d’argent… le « secret » derrière la création de richesse… trois opportunités d’investissement positionnées pour des rendements énormes cette décennie

Commençons le Digest d’aujourd’hui par un extrait d’un essai de notre PDG, Brian Hunt :

Avez-vous déjà connu quelqu’un qui est devenu riche même s’il n’avait pas l’air très intelligent, n’a pas essayé très fort, ou les deux ? Presque tout le monde que je connais a quelqu’un qu’ils placeraient dans cette catégorie… Les courtiers en hypothèques et les agents immobiliers qui ont gagné des millions pendant le boom immobilier de 2002 à 2007… même s’ils ne travaillaient pas ou ne réfléchissaient pas très fort… réfléchir très fort… le concepteur de sites Web qui est pratiquement tombé dans des millions de dollars pendant le boom Internet des années 1990… Il y a un secret puissant – un ensemble de connaissances – derrière la plupart des fortunes « faciles » ou « accidentelles » dans le monde. Cette connaissance est l’une des principales différences entre les personnes qui gagnent beaucoup d’argent et celles qui n’en gagnent pas.

Alors, quel est ce secret ?

Nous y répondrons dans un instant.

*** Tout d’abord, lundi a apporté des nouvelles étonnantes de BMW

Le constructeur automobile allemand a annoncé avoir commandé jusqu’à 24 milliards de dollars de batteries.

Il s’agit de soutenir la demande croissante de véhicules électriques.

De Yahoo! la finance:

BMW AG a augmenté les commandes de cellules de batterie pour suivre le rythme de l’accélération de la demande de voitures électriques qui ont représenté plus de 11% des livraisons au cours du semestre. Le constructeur automobile allemand a désormais des contrats pour plus de 20 milliards d’euros (23,8 milliards de dollars) de batteries, contre 12 milliards d’euros auparavant…

Plus tôt ce printemps, BMW a annoncé qu’elle s’attend à ce que les livraisons de modèles entièrement électriques augmentent de plus de 50 % par an en moyenne d’ici 2025. C’est plus de 10 fois le nombre de l’année dernière.

Et d’ici 2030, BMW s’attend à ce qu’au moins la moitié de toutes ses ventes provienne de véhicules zéro émission.

Dans cet esprit, revenons à l’essai de Brian et au « secret ».

De Brian :

Dans le monde des affaires, les périodes de « super boom » que j’ai décrites ci-dessus sont souvent considérées comme des périodes de « vent arrière ». Ce sont des périodes extrêmement favorables où les ventes et les profits d’une industrie s’envolent. Si vous avez déjà rencontré quelqu’un qui s’est enrichi sans essayer ni réfléchir très fort, il y a de fortes chances qu’il soit entré dans une industrie avec un fort vent arrière qui souffle dans le dos… un vent arrière d’une croissance robuste de l’industrie qui a duré des années… Réussir dans ces situations peut être comme sauter sur un bateau qui descend une immense rivière au courant rapide. Vous pouvez pratiquement flotter sur votre chemin vers le succès.

BMW et d’autres constructeurs de véhicules électriques sont à l’aube d’une période de croissance organique incroyable. Les investisseurs qui voient cela, et se positionnent en conséquence, devraient faire une richesse extraordinaire cette décennie.

Ou, comme l’appelle Brian, « les vents arrières de la création de richesses forcent le vent ».

***Mais ces vents arrière ne se limitent pas aux constructeurs de véhicules électriques

Quel est le sujet de l’article BMW ci-dessus ?

Eh bien, à part BMW, ce sont les batteries.

Vous pensez qu’une commande de 24 milliards de dollars va faire bouger les choses pour certains fabricants de batteries ?

De notre spécialiste de l’hypercroissance, Luke Lango, qui dirige Innovation Investor (en gras ajouté) :

Il y a quelques années, un rapport d’Intel – et soutenu par d’autres entreprises réputées – indique que le marché AV vaudra 7 000 milliards de dollars. Et je pense que c’est un chiffre prudent. Quand vous pensez à la façon dont cela changera la vie de presque chaque personne sur Terre, cela pourrait être plus proche de 10 000 milliards de dollars. Pour mettre 10 000 milliards de dollars en perspective, seuls deux pays dans le monde ont des économies supérieures à 5 000 milliards de dollars (les États-Unis et la Chine). Le PIB total du monde entier est d’environ 90 000 milliards de dollars. Cela signifie que le marché AV pourrait représenter plus de 10 % du PIB de chaque économie sur Terre. Même si je me trompe et qu’Intel est trop optimiste, il ne fait aucun doute que des milliards de dollars changeront les changements dans l’avenir des transports. Ce n’est pas très souvent qu’une opportunité aussi grande et avec un degré de certitude se présente aux investisseurs. C’est vraiment une opportunité d’investissement pour les âges – les Roaring 2020s. Cette industrie n’est pas seulement le prix ultime pour les investisseurs à long terme. C’est également le prix ultime pour toutes les entreprises de batteries. Avec Bloomberg New Energy Finance qui prévoit des ventes de plus de 50 millions de véhicules électriques d’ici 2040, il existe un beaucoup d’avantages à capturer ici.

C’est la définition d’un vent arrière.

Mais cela ne s’arrête pas là.

*** Les piles n’apparaissent pas de nulle part, elles sont créées à partir d’autres matériaux

Donc, si les années 2020 vont assister à un marché haussier épique des véhicules électriques… ce qui signifie un marché haussier épique des batteries… cela ne signifiera-t-il pas également un marché haussier épique des métaux pour batteries ?

Absolument.

De notre spécialiste macro, Eric Fry, rédacteur en chef d’Investment Report :

Le véhicule électrique rechargeable moyen nécessite environ 200 livres de cuivre, soit près de quatre fois ce dont un véhicule à combustion interne de taille moyenne a besoin. Selon la chimie exacte de la batterie, ces véhicules contiennent également environ 50 livres de nickel, ainsi que des quantités significatives de manganèse, d’aluminium et/ou de lithium. On pourrait dire, en effet, que la route vers la neutralité carbone est pavée de métaux de batterie.

Vous trouverez ci-dessous un graphique d’Eric qui montre à quel point la demande de divers métaux pour batteries augmentera au cours des 10 prochaines années.

Si vous avez du mal à le voir, la demande de nickel et d’aluminium devrait exploser autour de 14X… pour le phosphore et le fer environ 13X… et le cuivre et le graphite environ 10X.

Source : Rapport d’investissement

Encore une fois, vent arrière classique.

Faisons-en un de plus…

***Comment les véhicules électriques… et les batteries… et les métaux de batterie… se rechargeront-ils sans un réseau d’infrastructure électrique massivement construit ?

Eh bien, ils ne peuvent pas… du moins pas à grande échelle.

Alors, préparez-vous à un vent arrière derrière la croissance des stations de recharge électriques dans tout le pays.

Chez Barron :

Le président Biden souhaite que la moitié de toutes les ventes de voitures neuves en Amérique soient électriques d’ici la fin de la décennie. C’est un objectif audacieux – et ce ne sera pas facile. Cela nécessitera beaucoup de lithium, de batteries, de charge de VE et de capacité de fabrication de VE. Plus important encore, il faudra des milliards et des milliards de dollars.

Concentrons-nous sur la partie « recharge EV » en revenant à l’analyse de Luke :

Il n’y a qu’environ 75 000 bornes de recharge en Amérique. En comparaison, il y a 1,2 MILLION de pompes de stations-service en Amérique – et seize fois le nombre de stations de recharge. De toute évidence, si les véhicules électriques sont vraiment l’avenir du transport automobile (alerte spoiler : ils le sont),& alors le nombre de stations de recharge aux États-Unis va exploser plus haut au cours de la prochaine décennie.

Encore une fois, un vent arrière massif derrière une poignée d’entreprises construisant l’infrastructure EV de notre pays.

Ce ne sont évidemment pas les seuls vents arrière énormes.

Il y a l’énergie solaire, la cybersécurité, l’écosystème blockchain/crypto et l’édition de gènes/médecine de précision pour n’en nommer que quelques autres.

Ce sont tous des créateurs de portefeuille à long terme.

***Atteler votre portefeuille à un vent arrière monstre est l’un des moyens les plus simples de composer votre richesse et de changer votre vie

Revenons à Brian :

La plupart des livres sur la richesse ne le soulignent pas, mais je crois que savoir repérer et exploiter les vents arrière est l’un des grands secrets pour obtenir ce que vous voulez dans la vie. Que vous vouliez de l’argent, du respect, de la liberté ou une bonne presse, peu de forces dans ce monde peuvent vous aider plus qu’un fort vent arrière. Envie de prendre sa retraite riche à 40 ans ? Obtenez un vent arrière qui souffle en votre faveur. Vous voulez créer une entreprise de plusieurs milliards de dollars ? Obtenez un vent arrière qui souffle en votre faveur. Vous voulez développer massivement votre pécule avec des investissements intelligents ? Obtenez un vent arrière qui souffle en votre faveur.

Pour être clair, cela ne garantit pas un trajet fluide et facile vers la richesse.

Vous rencontrerez toujours de la volatilité, des ours prédisant la catastrophe et probablement des moments de nervosité. Mais le gain peut être extraordinaire.

Sur cette note, je vais donner le dernier mot à Brian :

Les gens peuvent gagner beaucoup d’argent dans les industries en déclin, mais gagner beaucoup d’argent est beaucoup plus facile et vos chances de le faire sont beaucoup plus élevées si vous vous concentrez sur les industries avec des vents arrière puissants et à long terme à leur dos. Lorsque vous faites cela, vous pouvez devenir riche sans essayer ni réfléchir très fort. Et si vous êtes prêt à réfléchir et à essayer dur ? Eh bien, c’est effrayant ce que vous pourriez accomplir avec un vent arrière de force coup de vent dans le dos.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsbourg