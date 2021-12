Un plombier de l’église Lakewood de Joel Osteen découvre de l’argent et des chèques cachés dans le mur des années après un vol de 600 000 $

Un plombier travaillant à l’église Lakewood de Joel Osteen à Houston a fait cette découverte plus tôt en novembre. Selon NBC News, des enveloppes pleines d’argent liquide et de chèques ont été découvertes derrière des toilettes en vrac. Le plombier a détaillé la découverte lors d’une apparition sur 100.3 The Bull in the city, l’émission matinale d’une station de radio country.

« Il y avait des toilettes desserrées dans le mur et nous avons retiré le carrelage », a déclaré la personne à la station de radio, confirmée par l’affilié de NBC KPRC. « Nous sommes allés retirer les toilettes, j’ai retiré de l’isolant et environ 500 enveloppes sont tombées du mur, et je me suis dit ‘Oh wow !' »

Celui que vous attendiez : un plombier travaillait sur les toilettes de l’église de Joel Osteen. Cinq cents enveloppes d’espèces et de chèques sont tombées du mur.https://t.co/OMvlahfSWe – Michelle Boorstein (@mboorstein) 3 décembre 2021

Bien qu’il n’y ait aucune indication sur la somme totale cachée derrière les toilettes, beaucoup évoquent un vol d’argent liquide et de chèques en 2014 dans le coffre-fort de l’église. Les responsables de l’église ont confirmé la découverte du plombier, tandis que le total volé en 2014 s’élèverait à 600 000 $ s’il s’agit du même morceau.

« Récemment, alors que des travaux de réparation étaient en cours à l’église de Lakewood, un montant non divulgué d’espèces et de chèques a été trouvé. Lakewood a immédiatement informé le département de police de Houston et les aide dans leur enquête », a déclaré un représentant de l’église à KPRC.

L’affaire de vol de 7 ans est toujours ouverte auprès de la police de Houston et l’argent a été remis à un superviseur de la maintenance. L’appelant à l’émission de radio a suscité beaucoup d’intérêt chez les animateurs, l’animateur George Lindsey remettant en question la situation. « Tu ne veux pas savoir ce qui s’est passé, je veux dire, ils ont volé l’argent, mais ils ne l’ont pas sorti du mur. Ils ont eu un accident, tu vois ce que je veux dire ? C’est comme, pourquoi ne sont-ils jamais partis Si c’est cet argent, pourquoi ne sont-ils jamais revenus ? », a demandé l’hôte. « S’il n’avait jamais fait ce travail derrière ces toilettes, ils n’auraient jamais su que l’argent était là. »

Dernières nouvelles: argent, chèques trouvés dans le mur de l’église Lakewood de Joel Osteen, des années après un cambriolage de 600 000 $ – https://t.co/fHP2kofcak #KPRC2 #hounews #HTX pic.twitter.com/pGwDelCOMK – KPRC 2 Houston (@KPRC2) 2 décembre 2021

Osteen a été interrogé par la police sur la découverte, ainsi que des critiques passées sur l’extrême richesse du télévangéliste. Une révélation de 2020 selon laquelle Lakewood a obtenu un prêt fédéral de 4,4 millions de dollars pour le soulagement de COVID n’a contribué qu’à alimenter les plaintes, beaucoup indiquant la maison d’Osteen et Ferrari. Une apparition dans le Today Show suivrait avec Osteen exhortant les téléspectateurs à éviter de se concentrer sur « ce que [they] avoir ou ne pas avoir. »

De nombreuses questions demeurent sur l’argent et son lien avec le vol initial. Cependant, le plombier ne recevra aucune récompense et le délai de prescription pour le vol est terminé.