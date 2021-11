Un plongeur d’Hawaï capture une rare rencontre avec un grand requin blanc en vidéo

Un photographe basé à Hawaï a été étonné vendredi d’apercevoir un grand requin blanc de 15 pieds nageant vers lui au large de Kona sur la grande île.

Deron Verbeck a déclaré à FTW Outdoors qu’il faisait de la plongée en apnée et qu’il a d’abord repéré le requin à environ 100 pieds sous la surface. « Mais elle s’est retournée et est montée à environ 30 pieds quand j’ai eu tous les plans et vidéos », a-t-il déclaré.

La vidéo d’accompagnement montre l’approche rapprochée du requin alors que Verbeck capture des séquences vidéo avec une GoPro tout en prenant des photos. (La vidéo est mieux visionnée avec le volume.)

Les observations de grands requins blancs sont rares à Hawaï, mais les requins blancs adultes du Mexique et de Californie visitent de façon saisonnière les eaux insulaires.

Après la rencontre, Verbeck a plaisanté sur Facebook : « Eh bien, cochez celui-ci dans la liste des choses avec lesquelles je n’aurais pas dû nager. Mon tout premier GRAND REQUIN BLANC ! Et c’était à Kona et à 5 minutes en voiture de chez moi !

Le célèbre apnéiste a déclaré à KHON 2 qu’il avait d’abord pensé avoir repéré un requin tigre, mais qu’il a rapidement reconnu la forme classique d’un grand requin blanc femelle.

« C’est devenu de plus en plus gros et je me suis dit : ‘C’est sûr, c’est un grand blanc à 100%' », a déclaré Verbeck. «Et j’ai juste tiré autant que j’ai pu au fur et à mesure qu’elle passait, et elle a juste disparu du tombant, puis je tremblais comme, ‘Woah! C’était fou ! «

Le requin, bien que curieux, ne semblait pas considérer Verbeck comme une proie.

