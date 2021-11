Un Poco M4 Pro renommé pour l’Inde

TL;DR

Xiaomi a annoncé le Redmi Note 11T en Inde. Le téléphone est en fait un Redmi Note 11 et un Poco M4 Pro avec un nom spécifique à la région. Le prix commencera à Rs 16 999 (~ 226 $) lorsqu’il arrivera début décembre.

Xiaomi a annoncé aujourd’hui un autre téléphone Redmi Note, mais cette fois, il s’agit d’un changement de marque spécifiquement destiné au marché indien. Le Redmi Note 11T contient donc de nombreuses fonctionnalités que vous avez déjà vues.

Esthétiquement, vous aurez du mal à distinguer ce téléphone, le Poco M4 Pro et le Redmi Note 11 d’origine, surtout à l’arrière. Le 11T comprend ce grand îlot de caméras popularisé par des appareils Xiaomi plus haut de gamme. Cette stratégie de changement de nom ne devrait pas être trop surprenante, étant donné que Xiaomi l’a fait avec les Redmi Note 10 et Redmi Note 10T l’année dernière.

Spécifications du Redmi Note 11T

En ce qui concerne les spécifications, le Redmi Note 11T utilise le chipset Dimensity 810 SoC couplé à au moins 6 Go de RAM, un stockage UFS 2.2 et une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 33 W. Il y a aussi un emplacement de stockage extensible. Il y a un écran LCD de 6,6 pouces à 90 Hz avec un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz et un tireur selfie de 16 MP à l’avant. À l’arrière, vous trouverez des caméras primaires 50MP, macro 2MP et ultra-larges 8MP montées dans ce grand réseau.

Un scanner d’empreintes digitales latéral avec prise en charge des raccourcis à double pression, une résistance aux éclaboussures IP53 et une prise casque 3,5 mm sont également disponibles, tandis que le téléphone offre MIUI 12,5 prêt à l’emploi.

En réalité, il n’y a pas grand-chose qui le distingue du Poco M4 Pro, mais c’est une mise à niveau décente par rapport au Redmi Note 10T dans la plupart des aspects, y compris le chipset, la taille de l’écran et l’offre de RAM.

Prix ​​et disponibilité

Alors, combien coûte le Redmi Note 11T ?

Vous aurez le choix entre trois configurations RAM/stockage, en commençant par l’option 6 Go/64 Go. Cela vaut pour Rs 16 999 (~ 226 $). L’option 6 Go/128 Go coûte 17 999 Rs (~ 239 $), tandis que l’option haut de gamme 8 Go/128 Go coûte 19 999 R (~ 266 $). Vous pouvez également réduire jusqu’à 2 000 Rs (~ 27 $) sur ces prix grâce à diverses offres de lancement.

Le Redmi Note 11T sera mis en vente en Inde à partir du 7 décembre dans les magasins en ligne et physiques de Xiaomi, Amazon et d’autres détaillants. Il sera proposé en trois coloris, à savoir Startdust White, Aquamarine Blue et Matte Black.

