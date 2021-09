« Un podium ? Nous sommes la cinquième ou sixième voiture sur la grille, si difficile ?

23/09/2021 à 14:52 CEST

Fernando Alonso Il n’était pas satisfait à Monza, bien qu’il termine une nouvelle fois dans les points et dans le top 10 de la course (8e). L’Espagnol arrive en Russie convaincu qu’il peut améliorer ce résultat, bien que toujours réaliste quant à ses chances cette année avec Alpine. Il reste 10e au général du championnat, auquel il revient après deux ans d’absence, et obtient 5 points de son coéquipier Esteban Ocon.

“Nous pensons que Monza a été l’un des pires week-ends pour nous en termes de configuration et de caractéristiques de notre plateau. Donc ici, ça devrait aller un peu mieux à Sotchi. On ne sait jamais, car il faut se sentir à l’aise avec la voiture, le cadre . il doit être en place vendredi… De plus, le temps semble un peu incertain pour le moment, voire assez humide pour samedi. Il sera donc important d’avoir un vendredi propre, car c’est peut-être le seul lot sec que vous avez. On ne sait jamais, mais nous avons sûrement plus de confiance ici qu’à Monza », a-t-il déclaré. Fernando à la conférence de presse officielle ce jeudi, avant le Grand Prix de Russie.

“Le podium ? On en est loin. Je pense qu’on est la cinquième ou sixième équipe la plus rapide sur la grille, donc difficile. Pour qu’on monte sur le podium, on a vraiment besoin d’une course très chaotique. Et oui, sans ça , je pense que pour la pure performance, je pense qu’être dans les six ou sept premiers est notre première position. Nous l’avons fait dans quelques courses cette année, et je suis content de la régularité. Et oui, vous devez être très chanceux d’obtenir un podium ; je n’en ai pas. J’en ai eu jusqu’à présent. Je ne m’attends pas non plus à l’avoir dans les courses restantes. Si ça vient, ce sera évidemment le bienvenu, mais je pense que nous devons travailler avec des attentes », a-t-il déclaré. Alonso.

Avec tout, Alonso a reconnu que l’ambiance au sein de l’équipe est positive, tant pour ce qui a été réalisé cette année que pour les attentes pour 2022, avec l’arrivée de la nouvelle réglementation. “Il y a eu une très bonne ambiance dans l’équipe jusqu’à présent, une bonne ambiance, et oui, je ne peux rien demander de plus pour le moment. Nous allons essayer de nous rapprocher Esteban et moi pour aider Alpine dans les constructeurs ‘ championnat, qui va être très serré avec Aston Martin et AlphaTauri également. Nous avons donc besoin du meilleur des deux chaque week-end. Cela a été très serré cette année. Au début, je n’étais même pas proche. très utile d’avoir Esteban sur sa meilleure version et d’essayer de rattraper une référence très rapide. J’ai pu raccourcir un peu mon adaptation grâce à Esteban. L’année prochaine sera un défi. “

Enfin, le coureur asturien a évoqué la possibilité de pluie et la comparaison de Sotchi avec la situation vécue cette année à Spa : « Je sais que la visibilité n’était pas très bonne à Sotchi. Je pense que c’est une piste très plate ; il n’y a pas de l’altitude change ici, donc l’eau s’accumule pas mal. Je me souviens que le virage 1 était assez difficile, ce qui n’est pas un virage normal, mais c’était sur le mouillé. Pour dimanche, croisons les doigts pour que ce ne soit pas si mouillé ou ne il ne pleut pas trop, car la visibilité sera mauvaise, et nous ne voulons rien voir comme à Spa, c’est sûr. »