Un poème pour la pluie : sélection de poèmes que vous pouvez apprécier en regardant la pluie tomber

Par Reya Mehrotra

Juillet est le mois des moussons où la nature s’épanouit dans toute sa splendeur. Il ne peut y avoir de meilleure façon de profiter d’un jour de pluie que de siroter une tasse de thé chaud avec un peu de poésie de mousson sur le côté. Nous vous proposons une sélection de poèmes que vous pourrez apprécier en regardant par la fenêtre la pluie tomber.

Douche d’été

Le poème Summer Shower de la poétesse américaine Emily Dickinson a été initialement publié sous le titre A Drop Fell On The Apple Tree. Après sa mort, il a été rebaptisé Summer Shower. Elle est considérée comme l’une des poètes les plus originales d’Amérique qui a expérimenté les expressions. Son travail a rencontré un succès fulgurant après sa mort. Le poème raconte comment les pluies remplissent la mer, lavent la poussière et arrosent les plantes. Quelques lignes lisent : « Une goutte tomba sur le pommier, Une autre sur le toit ; Une demi-douzaine a embrassé les combles, Et fait rire les pignons.

Une chanson de tempête de ligne

Le poème a été écrit par le célèbre auteur américain Robert Frost et a été inclus dans son premier livre A Boy’s Will. Une ligne populaire du poème se lit comme suit : « Viens par-dessus les collines et loin avec moi, et sois mon amour sous la pluie. » Il utilise des métaphores pour interpréter l’amour de différentes manières. Frost s’inspire fortement de la nature dans l’ensemble de son travail. Parmi les nombreuses références pittoresques, le poème parle des bois humides, des verges d’or fraîches de la pluie (une fleur jaune) et des fleurs humides tombées sur la route pendant la mousson.

Comme c’est beau la pluie

Le poète américain Henry Wadsworth Longfellow a écrit le poème How Beautiful is the Rain. Le poème est un chant de louange pour les pluies après une chaude journée d’été. Il capture l’impact de la pluie sur une ville et ses habitants après une journée très chaude et sèche. Il parle des sentiments de soulagement, de confort et d’enjouement que les pluies apportent. Il lit : « À travers la vitre, Il verse et verse ; Et rapide et large, Comme une rivière dans les rugissements du caniveau, La pluie, la pluie de bienvenue !

Pluie

Écrit par le romancier, poète, essayiste et écrivain de voyage écossais Robert Stevenson, Rain est un très court poème de quatre vers qui capture l’essence de la pluie. Stevenson écrit : « La pluie pleut tout autour, Elle tombe sur les champs et les arbres, Il pleut sur les parapluies ici, Et sur les navires en mer. » Il puise dans les thèmes des expériences humaines et de la nature, et écrit de manière simple et directe, laissant au lecteur le soin de décider si la pluie a un impact positif ou négatif. Il pourrait aussi symboliser l’état émotionnel de l’auteur ou le climat politique.

Le jour de pluie

Écrit par la figure la plus importante de la littérature bengali Rabindranath Tagore, The Rainy Day est une lecture incontournable pour tous les amateurs de poésie pendant les moussons. « Le ciel semble rouler vite sur la pluie folle ; l’eau de la rivière est bruyante et impatiente ; les femmes se sont précipitées chez elles depuis le Gange avec leurs cruches pleines », écrit-il, en s’inspirant de l’imagerie d’un jour de pluie où les gens rentrent chez eux en courant pour se sauver de l’averse. Il avertit les enfants de ne pas sortir car le temps semble devenir difficile et le danger d’une inondation est grand.

Pendant le vent et la pluie

Le romancier et poète anglais Thomas Hardy a écrit le poème Pendant le vent et la pluie en mémoire de sa femme Emma. Il parle de l’inévitabilité du passage du temps et de la façon dont il finit par gagner. Il se souvient de l’enfance d’Emma et l’oppose à la brièveté du temps. C’est un voyage dans le passé pour Hardy de revivre ses jours avec sa défunte épouse. Il compte non seulement les années qui passent, mais aussi comment elles sont maintenant mentionnées sur sa pierre tombale.

Nous n’avons pas d’argent, chérie, mais nous avons de la pluie

Le poème a été écrit par Charles Bukowski, un nouvelliste, romancier et poète germano-américain. Il rappelle comment les pluies ont changé depuis l’ère de la Dépression (en référence à la Grande Dépression) et qu’il ne pleut plus de la même manière. Bien qu’il n’y avait pas d’argent à l’époque, il a plu abondamment, écrit-il. Il raconte comment il a plu pendant des jours et des nuits et que les drains de Los Angeles ne pouvaient pas accueillir l’eau de pluie.

Toute la journée il a plu

Le poème du poète gallois Alun Lewis parle de la guerre. Il faisait partie de la Seconde Guerre mondiale et dans le poème, il décrit le désir ardent de foyer et de famille et l’ennui de la vie dans l’armée. Il écrit : « Toute la journée, il a plu, et nous, au bord des landes, nous sommes étendus dans nos tentes-cloches, maussades et ternes comme des rustres, Des tapis de sol et des couvertures étalés sur le sol boueux. Il se souvient des journées passées chez lui dans la chaleur et le confort.

