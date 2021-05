Un poignard dans la poitrine de la mère India: Rahul Gandhi dénonce le gouvernement de Modi sur la “politique du zéro vaccin”

Rahul Gandhi avait également affirmé que le nombre de morts du COVID-19 en Inde était sous-estimé.

Le chef du Congrès, Rahul Gandhi, s’est accroché aujourd’hui aux observations laconiques de la Cour suprême sur la politique de vaccination du Centre pour critiquer le gouvernement de Narendra Modi sur la question. S’en prenant à la dispense au pouvoir, Rahul Gandhi a allégué que la « politique zéro vaccin » du gouvernement est comme un poignard dans la poitrine de la mère Inde. «La politique zéro vaccin du gouvernement Modi agit comme un poignard dans la poitrine de Mother India. Triste vérité », a-t-il déclaré dans un tweet aujourd’hui.

Les remarques du leader du Congrès sont venues dans le cadre de sa critique constante du Centre alléguant l’échec de sa politique vaccinale. S’adressant à une réunion de presse virtuelle le 28 mai, Rahul Gandhi avait exhorté le Centre à accélérer la vaccination. Il a affirmé que seulement 3 % de la population indienne avait été vaccinée jusqu’à présent et que le gouvernement autorise 97 % de la population à être attaquée par le virus. L’ancien président du Congrès a affirmé que le gouvernement Modi crée un passif pour la planète entière et ne comprend pas la nature de ce qu’il combat. Il a même affirmé que le Premier ministre Narendra Modi est responsable de la deuxième vague de COVID-19.

सरकार की ज़ीरो वैक्सीन नीति भारत माता के सीने में ख़ंजर का काम कर रही है। सच। – Rahul Gandhi (@RahulGandhi) 31 mai 2021

Partageant un rapport affirmant que ” 97% des Indiens sont les plus pauvres après Covid “, Rahul Gandhi a dénoncé le gouvernement Modi sans le nommer. “Un homme et son arrogance + Un virus et ses mutants”, a-t-il déclaré en partageant le rapport.

Un homme et son arrogance + Un virus et ses mutants pic.twitter.com/mHeaG5Bg3X – Rahul Gandhi (@RahulGandhi) 31 mai 2021

Hier, le député de Wayanad a critiqué le ” Mann ki Baat ” du Premier ministre en disant que la bonne intention, la politique et la détermination sont essentielles dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, et non un ” discours inutile “.

कोरोना से लड़ने के लिए चाहिए-

नीयत, नीति, निश्चय। बात नहीं! – Rahul Gandhi (@RahulGandhi) 30 mai 2021

Rahul Gandhi avait également affirmé que le nombre de morts du COVID-19 en Inde était sous-estimé et a allégué que le Centre et certains États sont main dans la main dans une tentative continue de cacher les chiffres réels des décès.

