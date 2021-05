un poisson introduit contre les moustiques qui a fini par envahir les rivières

18/05/2021 à 09h05 CEST

Un petit poisson qui ne dépasse pas 6 centimètres est à l’origine de véritables désastres dans les rivières espagnoles. La Gambusia ou moustique, introduite délibérément en Espagne il y a un siècle pour lutter contre certaines maladies transmises par les moustiques, a fini par se propager de manière incontrôlable dans une grande partie du pays. Il menace des espèces indigènes de poissons fluviaux de grande importance que l’on ne trouve que dans la péninsule ibérique, comme le fartet, qui est en danger d’extinction.

Gambusia holbrooki, également connu sous le nom de «poisson moustique»; C’est une espèce originaire de la côte est des États-Unis, capable de vivre dans les eaux douces, saumâtres et hypersalines. Aujourd’hui, il est présent dans 30 pays répartis sur les cinq continents, soit à des fins ornementales, purement décoratives, soit comme mesure de lutte contre les moustiques porteurs de certaines maladies.

Dans le cas de l’Espagne, cette espèce aquatique a été introduite en 1921 pour lutter contre le paludisme, une maladie, selon l’OMS, «potentiellement mortelle»; Bien qu’évitable et guérissable, elle est transmise aux humains par la piqûre de moustiques infectés.

Bien que l’Espagne ait été déclarée indemne de paludisme ou de paludisme en 1964 et depuis lors, la plupart des cas ont été importés, la vérité est que cette espèce est encore très présente dans presque toutes les eaux lentes et chaudes de la péninsule ibérique, en particulier dans certaines parties du pays. , aimer cette, sud-ouest péninsulaire, côte méditerranéenne et bassin de l’Èbre.

En effet, la Gambie, qui vit dans des zones aux eaux lentes, peu profondes et fortement végétalisées, sont très résistants aux environnements dégradés et pollués, par exemple, lorsqu’il y a eu des rejets d’eaux usées ou qu’il y a une faible concentration d’oxygène dissous. Ce sont des situations auxquelles, en revanche, les espèces locales ne sont pas capables de s’adapter.

De plus, ce sont des prédateurs très compétitifs qui se nourrissent de larves de diptères (mouches, moustiques), de copépodes (petits crustacés) et de pucerons (pucerons) qui chassent généralement en surface – d’où leur efficacité contre les ravageurs, puisque les larves sont mangées plus tôt. L’insecte est né – et ils finissent par arracher de la nourriture aux espèces indigènes.

D’autre part, ils ont un fécondité élevée, pouvoir avoir jusqu’à 15 ou 30 petits à chaque accouchement, une capacité de reproduction modulable pour corriger les déséquilibres des populations, augmentant le frai lorsqu’il y a un déficit ou le réduisant lorsqu’il y a un excès.

Les changements de cours des rivières provoqués par la construction d’infrastructures telles que barrages, réservoirs et autres canaux favorisent la permanence de ces espèces exotiques, puisqu’elles vivent dans des zones hydriques à faible débit.

Effets biologiques

La présence établie de cette espèce résistante en dehors de son habitat naturel est donc la conséquence de la «bataille biologique»; qui a été combattue dans le pays et dans le reste du monde au début du XXe siècle pour contenir une maladie parasitaire à un moment où elle atteignait une incidence élevée.

Il a alors été décidé de donner la priorité à la santé publique sur la conservation des rivières et des zones humides, ainsi qu’au statut des espèces autochtones qui les habitaient.

Mais ces décisions prises dans la lutte contre le paludisme en Espagne continuent d’avoir des conséquences très néfastes aujourd’hui pour les écosystèmes hydrographiques, en particulier pour les espèces autochtones, qui sont déplacées par la voracité prédatrice et l’adaptabilité des espèces exotiques.

Entre les espèces menacées par les moustiques Le fartet ou Aphanius iberus se distingue, une espèce endémique de poisson de la péninsule ibérique et l’un des vertébrés espagnols en plus grand danger d’extinction; le salinete ou Aphanius baeticus (un autre poisson qui vit principalement dans le bassin du Guadalquiver) et l’épineux ou Gasterosteus acualeatus. Des amphibiens indigènes et endémiques affectés par la gambusie ont également été signalés par des frayères et des têtards antérieurs de ces espèces.

Selon le catalogue espagnol des espèces exotiques envahissantes du ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation, qui comprend la Gambie, l’avidité de l’espèce affecte également les conditions de l’environnement des rivières et des zones humides, car elles contribuent à cela. processus d’eutrophisation, ce qui implique une augmentation des nutriments dans les eaux douces des lacs et des réservoirs, provoquant un excès de phytoplancton.

De plus, le poisson moustique provoque la diminution de la quantité d’oxygène et la disparition des organismes de base de la biocénose (l’ensemble des organismes végétaux ou animaux qui vivent dans un environnement spécifique), «produisant l’appauvrissement des habitats aquatiques et la perte de biodiversité. ; et «constituant une menace sérieuse pour la conservation de l’équilibre des communautés aquatiques».

La Gambusie est répertoriée parmi les 100 espèces exotiques envahissantes les plus nuisibles au monde par l’Union pour la conservation de la nature (UICN).

