Un poisson transparent effrayant qui voit à travers sa propre tête capturé dans une vidéo virale époustouflante

Des chercheurs du Monterey Bay Aquarium Research Institute ont capturé une vidéo d’un poisson qui peut voir à travers sa propre tête. Il est connu comme un poisson baril et a rarement été vu dans le passé.

Les chercheurs de MBARI ont réussi à capturer une vidéo du poisson barreleye plus tôt ce mois-ci. La vidéo a été capturée à des milliers de pieds sous la surface de la baie de Monterey, au large de la Californie. Selon l’institut, c’est l’une des neuf fois seulement où il a réussi à repérer l’espèce.

Source de l’image : Institut de recherche de l’aquarium de la baie de Monterey

Les regards sur les poissons barreleye sont rares, dit MBARI. Lorsqu’il a réussi à repérer le poisson, le véhicule télécommandé (ROV) de l’institut naviguait à environ 2 132 pieds. Les chercheurs exploraient le canyon sous-marin de Monterey. Le canyon est l’un des plus profonds de la côte Pacifique (via Live Science).

Thomas Knowles, l’un des aquariophiles seniors de l’aquarium de Monterey Bay, a déclaré à Live Science qu’il savait immédiatement ce qu’il regardait. Il dit qu’il l’a vu au loin au début, et qu’il était très petit. Malgré la taille, cependant, le poisson était indubitable.

Knowles dit également que la salle de contrôle bourdonnait d’excitation alors que la caméra ROV mettait au point le poisson barreleye. Dans la vidéo que MBARI a partagée, vous pouvez voir comment les yeux du poisson à œil de canon brillent d’un vert vif à la lumière du ROV. C’est un spectacle saisissant, surtout contre le bleu calme de l’océan.

Des yeux qui voient à travers une tête translucide

Une partie de ce qui rend le poisson baril si intriguant est la façon dont ses yeux voient littéralement à travers son front. Les yeux peuvent être déplacés tout droit ou directement vers le haut. Il y a aussi deux capsules de couleur foncée qui se trouvent devant les yeux. Ces capsules agissent comme l’odorat du poisson.

Les poissons Barreleye peuvent être trouvés dans leur habitat naturel de la mer de Béring au Japon et en Basse-Californie. Parce qu’ils se trouvent dans la « zone crépusculaire » de l’océan, qui est d’environ 650 à 3 300 pieds, il n’y a pas de chiffre réel sur le nombre de barils dans le monde. MBARI a eu de la chance avec ses découvertes ces derniers temps. Un peu plus tôt ce mois-ci, il a capturé des images d’une énorme méduse fantôme.

Un autre scientifique du MBARI a déclaré à Live Science qu’ils rencontraient moins souvent des poissons à œil de baril que d’autres poissons de la zone crépusculaire. Parmi les autres poissons trouvés dans ces zones, citons le poisson-lanterne et la bouche hérissée.