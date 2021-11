Un policier a assommé un prisonnier au premier tour, dans le combat central inédit d’une soirée de boxe

Le policier était largement supérieur au prisonnier et le dominait du début à la fin. Photo : Capturez la télévision.

La bagarre sans précédent entre Julián Gómez, membre de la police de Buenos Aires, et Martín Jara, condamné pour vol avec arme à feu, a duré quel soupir. C’était un peu plus de deux minutes de domination absolue pour les forces de l’ordre, qui l’ont emporté avec un KO technique sans appel, au premier tour, face à un adversaire qui purge une peine de dix ans de prison et qui a réussi à sortir provisoirement de prison pour cette soirée de sortie. dans la salle de gym du Club Morón.

