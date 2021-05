Un policier à l’hôpital avec une “ blessure importante à faire face ” à la suite des manifestations des fans à Old Trafford qui ont reporté le match de Premier League

Un policier a été hospitalisé par des fans furieux de Manchester United, qui ont protesté contre les propriétaires du club dimanche et a contraint le match de Premier League contre Liverpool à être reporté.

La violence est devenue si grave que la police du Grand Manchester a dû demander de l’aide aux forces voisines pour étouffer la foule croissante.

Les fans de Man United ont organisé une manifestation avant leur match avec Liverpool, qui a ensuite été reporté en conséquence

Les fans protestaient contre les propriétaires du club à la suite des plans controversés de la Super League européenne et scandaient pour que les Glazers se vendent

Des centaines de fans ont envahi le stade pour exprimer leur colère suite aux projets soutenus par la famille Glazer de rejoindre une proposition de Super League européenne.

Dans un communiqué, United a remercié la police pour son soutien et a déclaré qu’elle “ les aiderait dans toutes les enquêtes ultérieures ”.

Old Trafford a été rapidement mis en lock-out lorsque plus de 1000 supporters se sont présentés Une manifestation était prévue à 14 heures, les supporters se rassemblant au moins une heure avant. Certains ont accédé au stade via le tunnel de Munich, en abaissant les barrières, malgré les tentatives des gardes de sécurité pour empêcher que cela se produise.Un grand nombre de supporters sont revenus du complexe du stade vers 14h20.Un deuxième groupe est ensuite réapparu sur le terrain d’Old Trafford vers 15h30.La Premier League a confirmé ce coup d’envoi. Les supporters avaient également manifesté devant l’hôtel où les deux équipes avaient séjourné et n’avaient pas pu partir.Le match a ensuite été officiellement annulé juste après 17h30. Un policier a été attaqué avec une bouteille et a subi une coupure importante au visage, nécessitant des soins hospitaliers d’urgence.

Les fans ont fait irruption à Old Trafford et ont pris d’assaut le terrain et certains supporters se sont ensuite battus contre la police pour que les choses restent paisibles.

