Un policier “coupe un suspect” dans des images à Barry, dans le sud du Pays de Galles | Royaume-Uni | Nouvelles

La vidéo, qui aurait été tournée dimanche soir à Barry, dans le sud du Pays de Galles, montre initialement l’homme escorté à l’extérieur par deux policiers. Alors que le suspect refuse de mettre ses mains derrière son dos, un policier tente à deux reprises de lui donner des coups de pied sous lui.

Le suspect, qui est un père, finit par tomber au sol et est entendu dire : “Tout ça parce que je t’ai traité de ‘d***head ? Tu es ad***head.”

Un officier utilise ensuite un spray irritant PAVA sur le visage du suspect, rapporte Wales Online.

Le clip, qui a été visionné 15 000 fois sur Facebook, montre une foule rassemblée alors que l’homme et l’officier, maintenant tous deux debout, continuent de se battre. L’officier semble alors lancer un coup de poing, frappant l’homme au visage.

Le même officier tire ensuite son Taser tandis qu’une voix de femme peut être entendue disant: “Papa, s’il te plaît, reste immobile – ça suffit maintenant.”

L’homme est finalement placé à l’arrière d’un fourgon de police.

Mais la famille du suspect est dégoûtée par le comportement présumé de la police, censé s’être produit devant les enfants de l’homme.

La fille de l’homme, qui n’a pas souhaité être nommée, a déclaré que les policiers s’étaient initialement présentés au pub à la recherche de quelqu’un d’autre.

Cependant, son père a été arrêté, soupçonné de comportement ivre et désordonné et d’agression contre un policier.

“Mon père leur a dit bonjour et ils l’ont ignoré, alors il les a appelés sur leur ignorance”, a déclaré la fille de Barry.

“La prochaine chose qu’il savait, ils l’avaient attrapé et emmené dehors. Mon frère de six ans et ma sœur de 10 ans étaient également là et sont traumatisés par ce qu’ils ont vu. Moi aussi.

“J’ai tourné la vidéo et la regarder en arrière me donne mal au ventre et j’ai très peur que la police puisse agir de cette manière.

“Notre famille va certainement aller plus loin. Nous, ainsi que d’autres membres du public qui ont été témoins de l’incident, sommes dégoûtés par la façon dont il a été traité.”

La police dit qu’elle est au courant des images et qu’elles sont examinées par le département des normes professionnelles de la force.

Un porte-parole de la police du sud du Pays de Galles a déclaré: “Alors qu’il se trouvait sur les lieux, un homme est devenu abusif et agressif et, en conséquence, PAVA – un spray incapacitant – a été déchargé.

“Un homme de 42 ans a été arrêté, soupçonné d’être ivre et désordonné et d’avoir agressé un policier en crachant.

“Il a été libéré sous caution dans l’attente d’enquêtes complémentaires.

“Nous sommes au courant des images diffusées sur les réseaux sociaux et la question est examinée par le département des normes professionnelles de la force.

“Les témoins ou toute personne disposant d’informations sont priés de contacter la police du sud du Pays de Galles en citant *322126 – ou de cliquer ici.

“Vous pouvez également nous envoyer un message privé sur Facebook/Twitter ou envoyer un e-mail à SWP101@south-wales.police.uk.”