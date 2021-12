Un policier de Delta Passenger Assaults, arrêté et arrêté à LAX

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Un homme a déraillé à LAX jeudi après-midi, attaquant un flic puis se faisant plaquer au sol et arrêté… dans une scène sauvage qui souligne le cauchemar que nous appelons les voyages de vacances.

Des sources policières ont déclaré à TMZ que l’homme s’était vu refuser l’embarquement à bord d’un vol Delta à destination de New York parce qu’il aurait été en état d’ébriété. La police a été appelée et ils ont essayé de l’escorter hors du terminal, mais quand ils sont tous arrivés au bas de l’escalier roulant, il a attaqué un officier. C’est alors que les flics l’ont abattu.

L’homme se débat avec les policiers de LAX pendant plusieurs minutes alors qu’ils tentent de le maîtriser. Vous l’entendez dire: « Je ne vais pas me conformer tant que vous ne me dites pas pourquoi. » Il continue … « Ce sont des gens comme toi. Tu as gâché ma putain de nuit, mec. » Et ce n’était pas la fin … « Maintenant, je dois voyager un autre jour. »

Il a été arrêté pour coups et blessures sur un policier.

Nos sources policières disent que les flics l’auraient simplement laissé partir s’il n’avait pas attaqué un officier.

Il est actuellement en détention.