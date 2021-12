Un policier de Miami-Dade assommé par un suspect lors d’une réservation au siège

Un officier de police de Miami-Dade a été sauvagement agressé et assommé au siège du département mardi soir par un suspect alors qu’il le mettait en prison, ont annoncé les autorités.

Le détenu venait de prendre ses empreintes digitales vers 19h45 lorsque l’officier non identifié a émis des ordres verbaux, qui ont été ignorés, a indiqué la police. Alors que le suspect commence à résister, il est reculé dans un coin à l’intérieur d’une pièce.

La filiale de Fox, WSVN-TV, a identifié le détenu comme étant Nestor Rodriguez, 32 ans. Fox News a contacté le service de police.

L’AÉROPORT INTERNATIONAL DE MIAMI SE TRANSFORME EN SLUGFEST APRÈS LE DÉCLENCHEMENT D’UNE RABAT MASSIVE

Au cours de l’attaque, une bagarre s’ensuit et le suspect porte plusieurs coups à la tête et au corps de l’officier, selon des séquences vidéo diffusées par les autorités. À un moment donné, l’officier tombe au sol et continue de recevoir plusieurs coups de poing alors qu’il est inconscient, a déclaré la police.

Après une brève pause, un employé civil portant une chemise « médico-légale » entre pour aider l’officier. La mêlée finit par déborder de la pièce.

Rodriguez est maîtrisé sur le sol et les agents de sauvegarde répondent et utilisent des attaches pour le menotter.

« La violence continue contre nos forces de l’ordre est inacceptable et ne sera pas tolérée », a déclaré le directeur de la police de Miami-Dade, Alfredo Ramirez, dans un communiqué. « Nous devons nous unir pour protéger notre communauté et nos policiers de ceux qui choisissent de se livrer à des actes vicieux. »

L’incident est survenu moins de 24 heures après qu’un autre officier a été mordu à la tête lors d’une bagarre à l’intérieur de l’aéroport international de Miami. L’attaque a commencé lorsqu’un passager mécontent d’un retard de vol a emporté une voiturette de golf de l’aéroport.

L’homme est vu en train de parler à l’officier alors qu’il semble s’éloigner et lui attrape le bras et lui demande d’écouter.

L’agent pousse l’homme hors du chariot et sur le sol. Plusieurs personnes sont visiblement en colère contre l’agent.

Deux personnes ont été arrêtées.