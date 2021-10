Un policier du Capitole accusé d’entrave à la justice liée à l’insurrection

Un officier de police du Capitole des États-Unis a été accusé d’entrave à la justice pour son rôle dans la tentative de forcer les témoins de l’insurrection du 6 janvier à supprimer les preuves à charge de divers forums en ligne, a rapporté vendredi l’Associated Press.

Photo de Brent Stirton/.

Malheureusement, Internet est éternel.

L’officier Michael A. Riley, un vétéran de 25 ans de la force, a encouragé un émeutier à effacer des photos de Facebook et a même exprimé à l’individu anonyme qu’il « était d’accord avec votre position politique », se référant au grand mensonge de l’ancien président Donald Trump selon lequel le Les élections de 2020 ont été volées.

« L’acte d’accusation explique comment Riley a envoyé des dizaines de messages à la personne non identifiée, l’encourageant à supprimer les photos et vidéos incriminantes et lui expliquant comment le FBI enquêtait pour identifier les émeutiers », a écrit AP.

« Son arrestation et l’accusation selon laquelle un officier de la police du Capitole en service actif tentait d’entraver l’enquête sur l’attaque est particulièrement notable car nombre de ses collègues ont été brutalement battus lors de l’insurrection. L’émeute a laissé des dizaines de policiers ensanglantés et meurtris alors que la foule d’émeutiers pro-Trump, certains armés de tuyaux, de chauves-souris et de spray anti-ours, a chargé dans le Capitole, dépassant rapidement les forces de police débordées. Un policier a été battu et électrocuté avec un pistolet paralysant à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’il ait une crise cardiaque ; un autre écumait à la bouche et criait à l’aide alors que des émeutiers l’écrasaient entre deux portes et le frappaient à la tête avec sa propre arme », a noté l’agence.

AP a également découvert via des dossiers judiciaires qu' »au moins 49 accusés sont accusés d’avoir tenté d’effacer des photos, des vidéos et des textes incriminés de téléphones ou de comptes de réseaux sociaux documentant leur conduite alors que la foule pro-Donald Trump a pris d’assaut le Congrès et a brièvement interrompu la certification du démocrate Joe La victoire électorale de Biden.

Plus de 600 personnes ont été inculpées pour des crimes liés à l’attaque qui a tué cinq personnes sur les lieux, dont Capitol Cop Brian Sicknick. Deux autres policiers se sont par la suite suicidés.

Lien source