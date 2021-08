Un policier du Capitole défend son tir de Babbitt .

La semaine dernière, Michael Byrd, le policier du Capitole qui a abattu Ashli ​​Babbitt le 6 janvier, a été disculpé à la suite d’une enquête interne. Auparavant, le ministère de la Justice avait décidé de ne pas porter plainte contre Byrd.

Maintenant qu’il a été innocenté, Byrd, dont l’identité avait été protégée (quoique de manière inefficace), s’est présenté pour défendre son tir de Babbitt. Selon Byrd, il a tiré sur Babbitt en dernier recours lorsqu’elle a tenté de ramper à travers la vitre des portes du hall du Président, un couloir à l’extérieur de la chambre de la Chambre où certains représentants et membres du personnel s’étaient réfugiés contre la foule en colère et ont été piégés. .

Byrd dit qu’il a émis des avertissements de ne pas entrer dans le hall du Président, mais Babbitt les a ignorés. Il soutient que s’il ne lui avait pas tiré dessus, elle aurait conduit la foule dans cette zone et que la vie de ceux qui s’y abritaient, ainsi que celle des agents qui les protégeaient, aurait été en danger.

Byrd déclare :

J’ai essayé d’attendre le plus longtemps possible. J’espérais et priais que personne n’essaie d’entrer par ces portes. Mais leur non-respect m’a obligé à prendre les mesures appropriées pour sauver la vie des membres du Congrès, moi-même et mes collègues officiers.

Que savait Byrd de Babbitt et de ses intentions ? Il dit: «Je ne pouvais pas voir complètement ses mains ou ce qu’il y avait dans le sac à dos ou quelles sont les intentions, mais ils [the mob] avait fait preuve de violence jusque-là. Byrd ajoute qu’il était au courant de rapports (erronés comme il s’est avéré) de coups de feu par des manifestants.

Si l’interprétation des faits par Byrd est vraie, il me semble qu’il était justifié de tirer sur Babbitt. Dans les fusillades policières contre des contrevenants qui menacent la sécurité des agents ou celle d’autrui, je suis toujours d’avis que l’agent a le droit de tirer. Il n’a pas besoin d’attendre pour être certain que des vies sont en danger. Il suffit que la victime enfreigne la loi, ignore les avertissements de la police et se précipite vers l’officier ou ceux qu’il est chargé de protéger.

Dans le compte de Byrd, toutes ces conditions sont remplies.

Si une foule BLM prend d’assaut un palais de justice ou un poste de police et, ignorant l’ordre d’un officier, se précipite vers les occupants, je défendrai cet officier s’il arrête la foule en tirant sur la personne qui mène la charge. Je ne vois aucune raison d’analyser différemment la conduite de Byrd. (La gauche, en revanche, condamnerait l’officier dans l’affaire BLM tout en n’ayant aucun problème avec la fusillade de Babbitt.)

Le récit de Byrd est-il vrai ? Je ne sais pas avec certitude.

J’aimerais pouvoir me fier en toute confiance aux conclusions de la police du Capitole et du ministère de la Justice. Cependant, avec l’état actuel des choses, en particulier avec les démocrates déterminés à décrire les événements du 6 janvier comme une insurrection et l’un des jours les plus sombres de l’histoire américaine, je ne peux pas.

D’un autre côté, je n’ai connaissance d’aucun fait qui contredit ce que dit Byrd et ce que les enquêteurs ont trouvé. En l’absence de telles preuves, je ne peux pas être en désaccord avec la conclusion que Byrd a tiré sur Babbitt avec justification et que son exonération est le résultat correct.