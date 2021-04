Un policier du Met en service limogé après avoir été reconnu coupable de harcèlement criminel ⋆ .

PC Dean Cupit a été licencié sans préavis (Photo: . / iStockphoto)

Un agent de la police métropolitaine en service a été limogé pour harcèlement criminel.

PC Dean Cupit, anciennement basé au South Area Command, a plaidé coupable d’une infraction de harcèlement commise entre avril et octobre de l’année dernière à Guildford Crown Court le 8 décembre.

Il a reçu une ordonnance communautaire de 18 mois devant le même tribunal le 9 février.

Cupit a également été condamné à effectuer 25 jours de réhabilitation pour harcèlement criminel / harcèlement, à entreprendre 100 heures de travail non rémunéré et à payer 500 £ de frais de justice ainsi qu’une suramende compensatoire de 95 £.

Il a été affecté à des fonctions restreintes le mois dernier en attendant l’issue de la procédure disciplinaire.

Une audience spéciale a eu lieu mercredi sous la présidence de la commissaire adjointe Helen Ball.

L’allégation a été jugée prouvée et Cupit a été rejeté sans préavis.

