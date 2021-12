Un policier du Texas, un suspect tué dans une fusillade

Un policier de la région de Dallas et un suspect ont tous deux été tués vendredi après avoir échangé des coups de feu, ont annoncé les autorités.

La fusillade s’est produite vers 13 h 40 à Mesquite, au Texas, au milieu d’informations faisant état d’une perturbation non précisée à l’extérieur d’une épicerie Albertson. Un suspect masculin a montré une arme à feu et une fusillade avec l’officier, un vétéran de 21 ans dans les forces de police, a suivi, a déclaré le chef de la police de Mesquite, David Gill, aux journalistes devant le Baylor University Medical Center à Dallas.

Les enquêteurs se rassemblent dans la zone où un policier de Mesquite, au Texas, et un suspect ont été tués vendredi après avoir échangé des coups de feu, ont annoncé les autorités. (KDFW)

L’officier non identifié a été frappé à deux reprises et le suspect a été touché une fois. Ils ont tous deux été emmenés à l’hôpital où ils ont été répertoriés dans un état critique avant de mourir plus tard.

« C’était un acte de violence insensé qui a arraché un père et un mari aimants à sa famille », a déclaré Gill, visiblement ému, « C’était un homme bon, un bon ami et un bon officier ».

L’identité de l’officier et du suspect n’a pas été divulguée.

Le chef de la police de Dallas, Edgardo Garcia, a présenté ses condoléances via Twitter.

« Prier et pleurer aux côtés de nos frères et sœurs de @MesquitePD_TX, leur héros décédé et sa famille. Le @DallasPD porte également votre écusson aujourd’hui, et aussi longtemps que vous aurez besoin de notre aide », a-t-il écrit.

La mort de l’officier est survenue au milieu de chiffres récemment publiés par l’Ordre national fraternel de la police, selon lesquels 314 policiers ont été abattus dans l’exercice de leurs fonctions en 2021, faisant 58 morts, mercredi.

« Nous sommes sur la bonne voie cette année pour voir le plus grand nombre d’officiers abattus dans l’exercice de leurs fonctions en un an jamais enregistré », a déclaré le président de la FOP, Patrick Yoes, dans un communiqué publié cette semaine.