Un policier national agressé à Saragosse après avoir réprimandé un homme pour ne pas avoir porté de masque

19/10/2021 à 22:27 CEST

LMG

UNE inspecteur de la préfecture de police supérieure de Aragon il est hospitalisé après avoir été attaqué, en panne, à l’intérieur d’un Bus urbain de Saragosse.

Les événements se sont produits lorsque le suspect, qui n’a pas encore été arrêté, est monté dans le bus pas de masque. Le reste des utilisateurs lui a dit de le mettre et c’est à ce moment-là que l’agent, respectueusement selon les personnes présentes a indiqué qu’il devrait le mettre et se conformer aux règles après s’être identifié comme un agent. À ce moment-là, le jeune homme a commencé à réprimander l’agent, le mettant au défi de le frapper « s’il avait des couilles » et qu’ils descendent du bus pour le tabasser. L’agent est resté impassible jusqu’à ce que le suspect s’est jeté sur lui et lui a donné plusieurs coups de pied et de poing.

Plusieurs utilisateurs ont immédiatement sauté sur le contrevenant pour éviter que les coups n’aillent plus loin. Cependant, l’agent a un déversement dans l’œil et Il attend un scanner au cas où il aurait subi un traumatisme crânien.

Le passage à tabac a eu lieu vers 04h00 alors que le bus circulait sur l’avenue de Madrid, dans le quartier Delicias de Saragosse.

À l’heure actuelle, le suspect est recherché en vue d’une arrestation ultérieure, car auteur d’un délit de blessures et un autre d’attentat contre un agent de l’autorité. De même, il sera proposé une sanction sanitaire pour non-respect de la réglementation sanitaire qui impose le port du masque pour éviter la contagion par covid19 dans les espaces clos.

Ce n’était pas le seul incident ce soir à Pilares. La police nationale a dû assister à des dizaines de bagarres, de braquages ​​violents et de virgules alcoolisées. La vague de vols de téléphones portables a été particulièrement remarquable, un certain nombre de cas ont déjà été signalés. vingt soustractions bien qu’il puisse y en avoir beaucoup plus.