Un policier reçoit un “ traitement d’urgence à l’hôpital ” avec “ une blessure importante au visage ” alors que les manifestations d’Old Trafford des fans de Manchester United sont condamnées

Deux policiers ont été blessés, dont un nécessitant des soins hospitaliers d’urgence, lors de manifestations furieuses à Old Trafford dimanche.

Des milliers de fans de Manchester United se sont rassemblés devant le terrain du club, cependant, les choses ont empiré alors que certains d’entre eux se frayaient un chemin à l’intérieur et sur le terrain.

.

Les fans de Man United ont commencé leurs manifestations devant Old Trafford

.

Certains fans ont réussi à pénétrer dans le stade alors qu’ils protestaient contre les hauts gradés du club.

Cela a retardé le début de l’affrontement de Man United en Premier League à domicile contre Liverpool avant que la décision ne soit prise de reporter complètement le match.

Des craintes pour la sécurité ont été citées comme la raison pour laquelle le match a été reporté, certains supporters ayant affronté la police à l’extérieur du stade.

Et la police du Grand Manchester a révélé que deux de leurs agents avaient été blessés dans les affrontements et que celui transporté à l’hôpital avait subi une coupure au visage après avoir été attaqué avec une bouteille.

Le communiqué disait: «Les officiers étaient au courant d’une manifestation qui devait avoir lieu à Old Trafford aujourd’hui (dimanche 2 mai) et travaillaient en étroite collaboration avec des partenaires pour s’assurer que les personnes présentes étaient en sécurité tout en permettant leur droit de manifester pacifiquement.

.

Certaines parties d’Old Trafford ont été endommagées

.

Les manifestations ont également été entachées de violents affrontements avec la police

.

Deux officiers ont été blessés lors des affrontements

«Au début de cet après-midi, des groupes de manifestants ont commencé à se rassembler à Old Trafford et séparément au Lowry Hotel, à Salford, où les joueurs de United séjournaient.

«En fin d’après-midi, environ 200 manifestants s’étaient rassemblés devant le Lowry et plus de 1 000 à Old Trafford.

«Les agents ont continué de suivre de près la situation, en contact avec les personnes présentes, mais au fur et à mesure que les groupes grandissaient; il est devenu clair que nombre des personnes présentes n’avaient pas l’intention d’exercer leur droit de manifester pacifiquement.

«Des fusées éclairantes ont été lancées et des bouteilles jetées sur les agents. Les manifestants à l’extérieur d’Old Trafford sont devenus particulièrement agressifs et antagonistes envers la police devant un groupe d’environ 100 personnes qui entraient de force au sol, certains membres du personnel de United devant s’enfermer dans des chambres.

.

La police du Grand Manchester a condamné les actions des violents manifestants

.

Les scènes à Old Trafford étaient chaotiques dimanche

«Ceux qui se trouvaient dans le stade ont été expulsés par des officiers, mais à l’extérieur, sur le parvis, l’hostilité s’est accrue avec des bouteilles et des barrières jetées sur les officiers et les chevaux.

«Deux officiers ont été blessés et un policier a été attaqué avec une bouteille et a subi une coupure importante au visage, nécessitant des soins hospitaliers d’urgence.

«La situation augmentant en hostilité, des officiers supplémentaires ont dû être déployés et des officiers des forces voisines ont dû être recrutés pour aider les officiers du Grand Manchester.

«Suite à des discussions avec la Premier League, le Trafford Council et les clubs, une décision commune a été prise de reporter le match pour des raisons de sécurité.»

fureur

Un policier à l’hôpital avec une “ plaie coupée au visage ” après une manifestation à Old Trafford

la victoire

L’Inter Milan a couronné les champions de Serie A à la fin du règne de neuf ans de la Juventus

confirmé

Man United vs Liverpool reporté à la suite de manifestations de fans à Old Trafford

colère

La diatribe passionnée de Gary Neville contre les Glazers alors que les fans de Man United prennent d’assaut Old Trafford

choc

Les fans de Man United qui ont pris d’assaut Old Trafford avant le choc de Liverpool sont qualifiés d’idiots

EN DÉPLACEMENT?

Kane, pas Haaland, pourrait obtenir un transfert de ville avec un accord “ joueur plus cash ”

Info

Man United v Liverpool en direct: actualités de l’équipe, heure du coup d’envoi, statistiques, chaîne de télévision

sortie malheureuse

La dernière vieille entreprise de Brown se termine par la plus grande défaite du Celtic face aux Rangers en 14 ans

Pendant ce temps, le gendarme en chef adjoint du GMP, Russ Jackson, a déclaré: «Le comportement affiché aujourd’hui par ceux d’Old Trafford et du Lowry Hotel était imprudent et dangereux.

«Nous comprenons la passion de nombreux supporters pour leur équipe et nous respectons pleinement le droit de manifester pacifiquement. Des plans étaient en place pour garantir que cela se produirait en toute sécurité, mais il est vite devenu évident que de nombreuses personnes présentes n’avaient pas l’intention de le faire pacifiquement.

«Les actions de ceux-ci aujourd’hui nous ont obligés à retirer des officiers des services de police de première ligne et à appeler le soutien des forces voisines pour éviter que le désordre ne s’aggrave.

«À différents moments, des bouteilles et des barrières ont été jetées, des officiers ont été agressés et des gens ont escaladé la structure du stade, créant des risques pour eux-mêmes et pour les officiers.

«Nous avons lancé une enquête et nous travaillerons en étroite collaboration avec nos partenaires pour nous assurer que nous établissons toutes les circonstances entourant les événements d’aujourd’hui et que nous poursuivons les responsables.»