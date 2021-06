Un policier reconnu coupable d’homicide involontaire contre l’ancien footballeur professionnel Dalian Atkinson | Royaume-Uni | Nouvelles

in

L’ancien footballeur de 48 ans est décédé à l’hôpital le 15 août 2016, après avoir reçu un coup de taser et des coups de pied du PC Benjamin Monk. L’officier PC Mary-Ellen Bettley-Smith a également frappé le corps de M. Atkinson à plusieurs reprises avec sa matraque alors qu’il était allongé sur le sol,

À l’issue d’un procès de sept semaines à Birmingham Crown Court, M. Monk a été innocenté du meurtre de M. Atkinson.

Aucun verdict n’a encore été rendu contre Bettley-Smith, qui est accusée d’agression.

M. Monk a tasé l’ancien footballeur pendant 33 secondes, plus de six fois plus longtemps que le cycle normal.

Il lui a ensuite donné au moins deux coups de pied à la tête lors de la confrontation, a rapporté Sky News.

Après avoir pris sa retraite du football professionnel en 2001, M. Atkinson a souffert de nombreux problèmes de santé, notamment d’hypertension artérielle, de maladies cardiaques et d’insuffisance rénale terminale.

Au cours du procès, le jury a appris qu’il n’avait pas été satisfait de ses soins par le NHS et qu’il devait se rendre à l’hôpital BMI Alexandra pour un traitement privé le jour de sa mort.

Sa partenaire, Karen Wright, a déclaré que M. Atkinson agissait hors de son caractère en parlant de sa propre mort et s’est appelé le Messie la nuit précédant sa mort.

M. Atkinson a rendu visite à son père, Ernest, vers 1 heure du matin le lundi.

Son père – qui est décédé depuis – a affirmé que son fils l’avait attrapé à la gorge et l’avait accusé, lui et sa famille, de comploter pour le tuer.

Ernest a déclaré que son fils “n’avait pas été dans son bon sens” à l’époque.

Après qu’un voisin a appelé la police, PC Monk est arrivé sur les lieux en premier aux côtés de son collègue PC Bettley-Smith.

Le jury a appris que M. Atkinson avait ignoré les instructions de s’arrêter là où il se trouvait et PC Monk a été poussé à tirer avec son pistolet Taser.

PC Monk a tiré deux cartouches sur l’ancien footballeur – qu’il a affirmé ne pas avoir reconnu – mais elles n’ont eu aucun effet sur lui.

Mais le tribunal a entendu à la troisième tentative, PC Monk a maintenu son doigt sur la gâchette pendant 33 secondes, plus de six fois l’utilisation standard de l’arme.

M. Atkinson s’est par la suite effondré et il a été allégué que l’officier lui a donné plusieurs coups de pied “comme un ballon de football”.

D’autres officiers sont bientôt arrivés et M. Atkinson a été menotté et emmené à l’hôpital.

Plus à venir…