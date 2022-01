Un politicien du Tennessee s’excuse d’avoir tenté d’arbitrer un pantalon lors d’un match de basket-ball au lycée

Un haut responsable de l’État est dans l’eau chaude dans le Tennessee cette semaine après qu’une vidéo a émergé de lui essayant de haleter un arbitre alors qu’il devenait enragé lors d’un match de basket-ball au lycée.

Le représentant de l’État du TN, Jeremy Faison, président de la House GOP, a tenté de se battre et de dépant un arbitre de basket-ball de lycée.

FAISON : « Malheureusement, j’ai fait l’imbécile ce soir et je me suis mis en colère contre un arbitre. Je voulais qu’il me combatte. J’ai totalement perdu ma camelote et j’ai été viré… J’avais tort. » pic.twitter.com/qlBttjWZsg

– Heartland Signal (@HeartlandSignal) 5 janvier 2022