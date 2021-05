Un politicien finlandais accusé de crimes haineux pour avoir tweeté un verset biblique et critiqué l’homosexualité ⋆ .

Une politicienne chrétienne finlandaise a été accusée de multiples crimes haineux, après avoir tweeté un verset biblique et critiqué l’homosexualité, et pourrait donc encourir jusqu’à 6 ans de prison.

Päivi Räsänen, actuelle députée finlandaise et ancienne ministre de l’Intérieur, a été inculpée la semaine dernière pour trois chefs d’accusation de crimes haineux, après avoir été accusée d’avoir participé à des discours de haine pour avoir publié ses convictions chrétiennes sur l’homosexualité. Le procureur général finlandais, un gauchiste qui considère le communiste Nelson Mandela comme son «gourou», a annoncé qu’après l’ouverture de l’enquête sur Räsänen en septembre 2019, l’État disposait de suffisamment de preuves pour l’inculper.

Les trois incidents dont Räsänen, qui dirigeait auparavant les démocrates-chrétiens, est accusé, s’étendent sur une période de plus d’une décennie. En 2004, elle a publié un livret sur la Bible et la sexualité. En 2018, Räsänen a pris la parole dans une émission de radio-débat sur le thème «Que penserait Jésus des homosexuels». En 2019, elle a posté le verset biblique Romains 1: 24-27, afin de critiquer la participation de l’Église luthérienne finlandaise au festival LGBT Pride qui a eu lieu l’année dernière, cette dernière «infraction» étant celle qui a déclenché l’enquête. dans son ensemble.

Selon YLE, le procureur général finlandais a déclaré que ses déclarations étaient «désobligeantes et discriminatoires à l’égard des homosexuels» et violaient «leur égalité et dignité» et qu’en conséquence, ses commentaires «dépasseraient les limites de la liberté d’expression et de religion et sont susceptibles d’alimenter l’intolérance, le mépris et la haine. » Chaque chef d’accusation pourrait entraîner une peine de 2 ans de prison ou une amende, ce qui signifie que Räsänen pourrait encourir jusqu’à 6 ans de prison au total.

LIRE LA SUITE: Les viols de migrants en Finlande montent en flèche de 157% en un an, un lanceur d’alerte s’exprime

Dans un communiqué, Räsänen a déclaré qu’elle ne pouvait pas accepter que le fait d’exprimer ses convictions religieuses puisse entraîner l’emprisonnement. «Je ne me considère pas coupable d’avoir menacé, calomnié ou insulté qui que ce soit», a-t-elle ajouté:

Mes déclarations étaient toutes basées sur les enseignements de la Bible sur le mariage et la sexualité. Je défendrai mon droit de confesser ma foi, afin que personne d’autre ne soit privé de son droit à la liberté de religion et d’expression. Je suis convaincu que mes expressions sont légales et ne doivent pas être censurées. Je ne renoncerai pas à mes vues. Je ne serai pas intimidé de cacher ma foi. Plus les chrétiens gardent le silence sur les thèmes controversés, plus l’espace de liberté d’expression se rétrécit.

«La liberté d’expression est l’une des pierres angulaires de la démocratie», a déclaré Paul Coleman, directeur exécutif d’ADF International, qui représente Räsänen: