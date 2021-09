un pont NFT entre les influenceurs et leurs fans

WeWay se veut un pont qui unit à la fois les influenceurs et les gens ordinaires sur une même plateforme. La plate-forme s’efforce de fournir un large éventail d’opportunités de revenus aux deux groupes de participants, les réunissant et leur permettant de coopérer et d’interagir facilement.

Créez et achetez des NFT, recevez des revenus équitables, échangez, transférez des fonds, etc. Le système de revenus pour les créateurs de contenu sur la plate-forme WeWay est pris en charge par le jeton WeWay et le marché NFT. Les créateurs doivent créer une fonctionnalité de base qui construit un système peu coûteux qui fonctionne sur la dernière technologie blockchain et la technologie de cryptage au sein de la plate-forme WeWay. Et, bien sûr, le jeton WeWay entre en jeu.

L’objectif principal du jeton est de connecter la simplicité et la commodité de la plate-forme blockchain, les créateurs de contenu populaires et leurs communautés en un seul endroit. En d’autres termes, le token WeWay est l’atout interne que les influenceurs peuvent utiliser, car ils disposent de leurs groupes de tokens lorsqu’ils arrivent sur le site et les attribuent à leur communauté.

Abdeselam Mohamed Riduan, directeur du développement commercial et co-fondateur de WeWay déclare : « Les utilisateurs n’auront plus besoin de passer du temps sur divers services de paiement pour effectuer un achat ou une commande. Il leur suffit d’acquérir un token interne pour utiliser librement toutes les fonctions de la plateforme ».

Un tel système interne aidera les créateurs à monétiser leur contenu plus efficacement, à percevoir des revenus de leurs activités, ainsi qu’à lancer des collectes de fonds, collecter des dons, vendre leurs NFT, etc.

Aussi, concernant les NFT, pourquoi ne pas crypter le contenu en NFT et le mettre en vente ? Cela semble être une bonne idée, non? Avec cela, les fans dévoués peuvent l’acheter via des jetons WeWay sur le marché libre. De cette façon, les influenceurs peuvent monétiser leur contenu en le cryptant en NFT, un jeton non fongible populaire auprès des investisseurs et des collectionneurs ces derniers temps. En d’autres termes, la création de NFT profite à la fois aux fans et aux créateurs, tandis que l’un reçoit un NFT exclusif de grande valeur, l’autre fait un profit. De plus, les fans peuvent continuer à échanger le NFT exclusif et ainsi gagner également.

Bohdan Prylepa, et co-fondateur de WeWay, a commenté quels types de fans de NFT peuvent obtenir dans ce cas. Selon lui, les NFT peuvent être à peu près tout ce qui implique l’influenceur. Pour n’en citer que quelques-uns, il peut s’agir de photos signées par des célébrités, de mèmes qui les impliquent, de poésie, de vidéos rares de la vie d’influenceurs, de situations amusantes de leur vie, d’histoires, de chansons enregistrées dans la vraie vie, etc. Ainsi, étant donné l’ampleur de la plateforme, le nombre de personnes célèbres dessus, leur mode de vie esthétique et leur créativité, et la multitude de fans qui les suivent, on ne peut qu’imaginer combien de NFT intéressants finiront par poser problème. Et c’est sans même penser aux bénéfices que cela rapportera.

Fuad Fatulaev, PDG et co-fondateur de WeWay a commenté :

« Nous sommes la première plate-forme à fournir une large gamme d’outils pour rapprocher les créateurs et les fans. Dans « WeWay », tout utilisateur peut faire partie du contenu de son créateur préféré, recevoir des produits uniques de sa part ou essayer de nouvelles formes d’interaction. Il n’y a pas de sites fonctionnellement identiques sur le marché à l’heure actuelle. Cet engagement est à double sens : les créateurs peuvent définir des votes pour décider des prochaines activités, tandis que les fans peuvent demander des pétitions sur les initiatives créées par les fans. Notre plateforme va plus loin et nous visons à établir un mécanisme de collecte de fonds au sein de la plateforme, un outil de dons pour soutenir des créateurs et des idées exceptionnels, et enfin une place de marché pour les offres exclusives des créateurs, y compris des objets de collection et du contenu NFT. Et toutes les transactions qui ont lieu sur notre plateforme peuvent être effectuées à l’aide du jeton WeWay. Nous sommes les seuls à combiner le modèle traditionnel des médias sociaux avec l’expérience du marché (biens physiques et immatériels exclusifs) et les dernières technologies pour l’améliorer sous la forme de blockchain et de NFT ».

Cependant, ce que WeWay veut réaliser ne peut pas être défini simplement par cela. Les créateurs de la plateforme s’efforcent de rendre aussi attrayante et agréable que possible pour les influenceurs de venir s’inscrire à WeWay, c’est l’objectif principal jusqu’à présent. Travailler sur la plate-forme permet généralement aux influenceurs de gagner plus facilement des revenus en trouvant des sponsors, ainsi que de gagner une communauté beaucoup plus large.

Être sur une plate-forme avec autant de fans rapproche toutes les parties impliquées et crée un sentiment d’accomplissement mais aussi d’appartenance. C’est particulièrement vrai pour les fans car, en tant que personne normale, j’associerais normalement “célébrité” mondiale à “inaccessible” ou “inaccessible”. Cependant, grâce à WeWay, cela inaugure une nouvelle ère, dans laquelle les tendances modernes et les progrès technologiques rapprochent vraiment les fans et les célébrités, maintenant un équilibre entre la science et l’art. D’autres plates-formes sont assez ciblées ou simplement surchargées de contenu, ne laissant aucune place à l’interaction, tandis que WeWay se concentre exactement sur cela : interagir.

Nouvelles technologies, blockchain, intelligence artificielle – tous ces outils seront réunis sous un objectif principal : créer une plate-forme WeWay attrayante, utilisable, pratique, transparente et facile à utiliser pour les personnes normales et les influenceurs. Un, qui s’efforce de fournir des revenus équitables, de nouvelles formes d’interaction entre les célébrités et leur communauté, des moyens pratiques et faciles de traiter, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités de revenus à partir de cette création.

Yoola et eHold se sont associés pour créer la meilleure plate-forme de contenu pour les créateurs et les fans, où tout le monde se sentira partie prenante de quelque chose de vraiment génial à l’échelle mondiale. WeWay est désireux d’attirer les influenceurs les plus célèbres et de créer la communauté la plus complète, offrant des opportunités exclusives aux deux parties, leur permettant d’interagir et même de coopérer, d’échanger, de gagner, de couvrir tous les segments possibles et d’atteindre tous les publics.