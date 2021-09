Un portail vers de nouveaux mondes sonores

La séquence-titre très appréciée des documentaires sur les arts Arena de la BBC donne brillamment le ton de ce qui va suivre. Vous savez que vous allez avoir droit à quelque chose de séduisant, d’extraordinaire et de stimulant mentalement – ​​grâce, en grande partie, à la musique qui l’accompagne : un thème simple et circulaire d’une beauté disproportionnée et d’un désir indéfinissable. Le thème en question est la chanson titre de Brian Enoson troisième album solo, Another Green World, initialement publié sur Island Records en septembre 1975, et réédité depuis en un pressage double vinyle de 180g, maitrisé à mi-vitesse. Le recul nous offre le luxe de noter qu’il s’agissait d’une autre entreprise transitoire, Eno se rapprochant des paysages sonores ambiants qui caractériseraient sa production à partir de 1978 Music For Films.

Écoutez un autre monde vert maintenant.

Cependant, alors qu’Another Green World partage son objectif entre des chansons pop gagnantes et elliptiques et des pièces instrumentales minimalistes, il bénéficie toujours d’une logique interne. La musicalité globale de l’album est importante : tout en se délectant de textures inattendues et en déployant les cartes Oblique Strategies qui font dérailler la routine pour la première fois lors de l’enregistrement de son deuxième album solo, Prendre Tiger Mountain (par stratégie), Eno semblait néanmoins accueillir les aspects de l’orthodoxie mélodique tant qu’ils pouvaient être déplacés dans un quartier différent. Les lignes de basse fretless impeccablement jazzées apportées par le pilier de Brand X Percy Jones sur «Sky Saw» et «Over Fire Island», par exemple, constituent un lit incongru derrière le son industriel de la «guitare serpent» d’Eno (sur le premier) et de la statique- bourrasques électroniques piquantes (sur ce dernier).

De plus, le membre du groupe d’alors de Jones, Genèse/Batteur de marque X Phil Collins, garde la liste des invités du côté illustre – même si son rôle sur l’instrumental « Over Fire Island » est de donner une impulsion métronomique largement sans fioritures. Plancher de velour La divinité John Cale, quant à elle, ajoute des éraflures d’alto mal à l’aise à “Sky Saw” alors que la piste commence son long fondu.

“St Elmo’s Fire”, “I’ll Come Running” et “Golden Hours” réunissent Eno avec le guitariste de King Crimson Robert Fripp, avec qui il collabore depuis le proto-ambient de 1973 (No Pussyfooting). Pour le solo de “St Elmo’s Fire”, Fripp a été chargé de jouer comme s’il se rapprochait d’un arc de charge électrique entre les pôles d’un générateur électrostatique Wimshurst du XIXe siècle – et a été dûment crédité de “guitare Wimshurst” sur la manche. À l’opposé, le jeu de Fripp est décrit comme une « guitare principale retenue » sur le son élégamment calme (et quelque peu Roxy Musique-esque) « I’ll Come Running », avec ses paroles doucement énigmatiques : « Vous verrez, un jour, ces rêves vous tireront à travers ma porte/Et je viendrai en courant pour attacher votre chaussure. »

A eux deux, Fripp, Eno et John Cale grignotent en marge de « Golden Hours », qui dans sa stase vide suggère une rumination à la Syd Barrett sur l’entropie et le vieillissement : « Plusieurs fois/J’ai vu la soirée glisser/ Regarder les signes / Prendre le relais du jour qui s’estompe / Peut-être que mon cerveau est vieux et brouillé.

Si l’apport de ses musiciens invités porte ses fruits, c’est Eno lui-même qui impressionne le plus. Armé de synthés, de piano et de guitares, et s’attaquant seul à la majorité des instrumentaux discrètement picturaux de l’album – “In Dark Trees”, “The Big Ship”, la chanson titre, “Sombre Reptiles”, “Little Fishes”, ” Becalmed” et “Spirits Drifting” – il fait preuve d’une remarquable capacité à faire en sorte qu’une technique limitée transmette une richesse d’émotions et un sens plus profond. Ces fragments majestueux, à la fois tristes, fiers et inquiétants, sont à leur manière la déclaration d’intention la plus audacieuse que 1975 ait eu à offrir.

Un autre monde vert peut être acheté ici.