Un portrait délicieusement détaillé du travail du sexe dans un Soho en pleine mutation

« Elle se dirige vers l’église, vers l’occupation. Elle a vu la protestation dans les nouvelles. Les travailleuses du sexe occupent l’église de Soho. Le piquet de prostituées : un autre type de service ».

Il s’agit d’une réplique du premier roman de Frankie Miren, The Service. Situé dans une année 2019 où une nouvelle loi fictive a fait tomber les sites de publicité des travailleuses du sexe et a annoncé une augmentation des descentes de police, il dépeint les vies qui se chevauchent de trois femmes : deux travailleuses du sexe et une journaliste. En cours de route, il explore habilement les angoisses corporelles, les traumatismes, la maternité et les compromis que les femmes doivent faire pour essayer de faire correspondre leur féminisme à leur vie. C’est un roman profondément londonien, un roman qui parle d’« il y a longtemps Soho comme des champs et du ciel, comme des oiseaux qui volent, Soho comme des maisons pour l’aristocratie, comme des bidonvilles surpeuplés, comme deux siècles de prostitution… des garçons mignons en jeans serrés qui sourire, cligner des yeux et se mettre à genoux », ainsi qu’un Soho qui s’embourgeoise rapidement – ​​un quartier de plus en plus surveillé pour chasser les travailleuses du sexe, alors même que les entreprises nettoyées et compatibles avec Mastercard installent des enseignes au néon « filles filles filles » au-dessus de leurs des portes.

Miren a une « longue histoire de travail du sexe à Soho », me dit-elle. Elle a travaillé dans un club de la rue D’Arbly – à peine un bar, juste un sous-sol, vraiment – ​​à la fin des années 1990. On parle des petits canapés, de la moquette moisie, des lumières tamisées, du champagne hors de prix sur lequel les femmes ont fait une commission – et discrètement versé dans les fausses plantes en pot plutôt que de boire elles-mêmes. Miren me dit: “Mon souvenir principal de cette nuit-là est ce gars qui essaie de me sauver, juste en train de me dire” tu n’es pas obligé de faire ça, pourquoi fais-tu ça “… et puis je me souviens qu’il a dit, ‘J’adorerais t’avoir comme petite amie’, comme si c’étaient les deux options dans la vie – prostituée ou petite amie ! Je me souviens avoir pensé : « euh, j’ai juste besoin d’un peu d’argent ».

Je connais Frankie pour des années d'organisation du travail du sexe ensemble, et de la caméra des histoires de travail du sexe, certaines drôles-drôles, d'autres drôles-horribles, partagées autour d'un verre de vin.

Je connais Frankie pour des années d’organisation du travail du sexe ensemble, et de la caméra des histoires de travail du sexe, certaines drôles-drôles, d’autres drôles-horribles, partagées autour d’un verre de vin. Son roman regorge de détails délicieux qu’elle a toujours recherchés dans ses anecdotes. Dans The Service, nous recevons un texto d’un gars qui a annulé la séance d’aujourd’hui parce qu’il est à l’hôpital pour une opération qu’il avait oubliée ; une scène où un client inconscient grogne à une travailleuse du sexe qui s’ennuie : « Tu as de la chance… de pouvoir faire ce travail alors que tu es une nymphomane ». Le travail du sexe est souvent ennuyeux – mais il est encore inhabituel de voir cela se refléter dans la fiction, mêlée d’un humour pince-sans-rire.

Alors que la loi qui fait tomber les sites de publicité sur le travail du sexe dans le roman de Miren est une fiction, elle est bien trop plausible. Plusieurs autres formes de criminalisation avec lesquelles le roman se débat sont bien réelles. La police et la menace omniprésente de perquisitions façonnent la vie des travailleuses du sexe à travers le Royaume-Uni et à Soho, où le volume considérable d’entreprises du sexe rend ces tactiques particulièrement lucratives – la loi sur les produits du crime signifie que les forces de police doivent simplement garder l’argent. ils prennent des travailleuses du sexe lors de ces excursions. Miren me parle de retourner au travail du sexe à Soho ces dernières années et d’avoir trouvé un appartement avec un ami jusqu’à ce que la pandémie les force à partir. Travailler avec un ami d’un appartement partagé est beaucoup plus sûr, mais comme le décrit The Service, cela comporte le risque d’être arrêté pour tenue de bordel, même lorsque deux amis ne font que partager les factures et veillent l’un sur l’autre. C’est en partie la longue histoire personnelle de Miren à Soho qui donne au roman un poids émotionnel si viscéral. Comme un personnage, Lori, demande : « Et à la fin ? Tant d’appartements fermés, des femmes arrêtées, déportées, une condamnation pour un canif, et tout ça pour quoi ?

Les politiciens, en particulier les députés travaillistes, continuent de faire pression pour des lois qui criminaliseront davantage la vie des travailleuses du sexe. Au moment de la rédaction du présent rapport, la députée Diana Johnson avait proposé des amendements au projet de loi sur la police et la criminalité, déjà autoritaire, qui criminaliseraient les clients des travailleuses du sexe. Dans The Service, nous voyons en termes humains le coût pour les travailleuses du sexe lorsque des clients disparaissent : « Les sites sont toujours en panne et le téléphone de Lori est silencieux. Yuli est dans une panique aveugle, ses messages sont un puits de besoin si énorme que Lori doit simplement les mettre en sourdine ou elle va se noyer ». Le retour aux gestionnaires exploiteurs ; la voiture effrayante rencontre. La façon dont chaque travailleurSE du sexe essaie de rester en sécurité d’une manière ou d’une autre et comment une réduction du nombre de clients les pousse à faire des compromis sur les mesures de sécurité qu’ils utilisent.

Peut-être que tout cela semble très spécifique au travail du sexe. Et oui, cela pourrait vous faire voir Soho – et les femmes qui y travaillent, ainsi que dans les salons et les appartements de Londres – différemment. Mais en fait, l’un des points forts de The Service est qu’il sera profondément reconnaissable par tous ceux qui ont déjà eu du mal avec un mauvais travail ou un manager arrogant. Cela revient à regarder en arrière comment votre mère vous a élevé et à la voir comme une vraie personne qui se débattait et faisait de son mieux. Il parle de ruptures et d’amitiés. Cela témoigne d’une année difficile. Quelqu’un peut-il se rapporter?

Molly Smith est co-auteur de Revolting Prostitutes : la lutte pour les droits des travailleuses du sexe, avec Juno Mac (9,99 £, Verso Books) ; Le service est disponible le 8 juillet, 9,99 £, Influx Press