Un portrait obsédant qui révèle les progrès remarquables de l’humanité ⋆ .

Le tableau de Pieter Bruegel Le triomphe de la mort est une œuvre effrayante, un «Where’s Waldo» de l’apocalypse du XIVe siècle. Pas facilement confondu avec le triomphe de l’humanité sur la mort, c’est le triomphe de la mort sur l’humanité. Une armée de squelettes qui brûle impitoyablement et sans discernement la terre, pollue et déboisement la terre, et le corral, et massacre les villageois.

Le Triomphe de la Mort de Bruegel est une Danse Macabre, un style artistique de la fin du Moyen Âge, et un mode d’expression pour la fragilité de la vie et la quasi-certitude d’une mort jeune et horrible à la demande d’un ordre naturel sans remords. La Danse Macabre reflète la réalité acceptée de l’époque, à savoir que la condition préindustrielle de l’homme était «solitaire, pauvre, méchante, brutale et courte» – une réalité reflétée avec une précision aiguë dans le Triomphe de Bruegel.

Cependant, le travail de Bruegel capture quelque chose de tout à fait plus grand que les vicissitudes incessantes et les niveaux de vie écrasants de la civilisation préindustrielle. Le triomphe de la mort a capturé peut-être le plus grand événement de souffrance humaine de masse dans l’histoire de la civilisation: la peste noire (1346-1353).

Des épisodes de peste ont ravagé l’Europe par intermittence d’au moins 430 à 1750; cependant, c’est la période de la peste noire qui a provoqué les plus grandes souffrances, fait le plus grand tribut en vies humaines et jeté les bases de la transformation fondamentale des systèmes économiques et sociaux du monde.

Il est presque insondable d’envisager les conditions d’une épidémie de peste préindustrielle.

Dans l’œuvre obsédante de Bruegel, à mesure que les squelettes avancent, ils dévastent le paysage et massacrent les gens. Les villageois ne peuvent rassembler aucune résistance. Alors que le massacre se déroule, une mère s’effondre, son jeune enfant sans défense pour combattre le chien squelettique tirant sur sa couverture. Un squelette au sommet de la boîte bat son tambour tandis que deux autres sonnent des cloches suspendues dans les arbres. Au centre au premier plan, les squelettes ont capturé l’église, il n’y a pas de Dieu ici, les prières désespérées et les cris des villageois restent sans réponse. Dans l’apocalypse de Bruegel, la rage de la mort pille les richesses du royaume et réclame le roi, dont le temps est écoulé. L’armée incontrôlée de destruction emporte l’homme, la femme, l’enfant et dans le paysage naturel dans lequel ils résident, rien ni personne n’est épargné.

Le triomphe de la mort dépeint et a été peint à une époque où l’humanité n’avait qu’une compréhension ténue de ce qu’était la maladie, de ce qui la provoquait ou de ce qui pouvait être fait pour prévenir, traiter ou atténuer la propagation et l’impact de la maladie. Il peut être tentant de supposer qu’une telle scène était une représentation fantaisiste, mais la peinture de Brueghel évoquait une certaine réalité de la peste. Les squelettes en tant qu’agents étaient évidemment de la fantaisie, mais l’ampleur et la portée de l’apocalypse sont véhiculées d’une manière qui donne au spectateur une idée de ce que c’était de vivre ces années.

La peste noire a réduit le rythme déjà lent du progrès humain à un point mort.

Ian Mortimer contextualise l’échelle de la scène, dans son livre Centuries of Change.

«La peste noire a tué environ 45 pour cent de la population de l’Angleterre sur une période d’environ sept mois alors qu’elle traversait le pays comme une vague: un taux de mortalité annuel de 77 pour cent», écrit Mortimer.

Pour le dire autrement, le taux de mortalité à la fin des années 1340 était environ 200 fois supérieur à celui de la Première Guerre mondiale, dit Mortimer. Il propose également cette comparaison de la Seconde Guerre mondiale.

« [To] reproduire l’intensité des meurtres de la peste, vous auriez dû larguer non seulement deux bombes atomiques sur le Japon (chacune tuant environ 70 000 personnes ou 0,1% de la population), mais 450 appareils de ce type », écrit-il. «Cela représente deux bombes atomiques par jour sur une ville différente sur une période de sept mois.»

Les implications sociales et économiques d’une telle perte de vies humaines et d’un tel effondrement de la société sont difficiles à exprimer. De nombreuses villes et villages ont perdu non seulement des familles, mais toute leur population.

La peste noire a entraîné une forte baisse du niveau de vie, de l’espérance de vie, du commerce, de la production économique et des rendements agricoles.

L’infection bactérienne qui a causé la peste bubonique, Yersinia pestis, avait un taux de mortalité dangereusement élevé, et sans traitement moderne, entre 30 et 90 pour cent de ceux qui ont été infectés ont perdu la vie.

Le fléau continuerait à réclamer «environ 30 à 50 pour cent de la population européenne, entre 1347 et 1352», et induirait une quantité incalculable de souffrances humaines et de dommages économiques. Si vous étiez à l’échelle d’une épidémie non contrôlée similaire dans les temps modernes, elle coûterait environ 2 milliards de vies. Dans une population dépourvue de tout semblant de théorie des germes, d’hygiène pratique ou de services sûrs d’élimination des déchets et des enterrements, les corps ont été laissés entassés dans les rues ou jetés à la mer, où ils ont pourri sur place ou rincés sur le rivage et ont été nourris. par les oiseaux et les charognards. Finalement, les corps ont été nettoyés à la charrette et à cheval par ceux qui étaient encore en assez bonne santé pour travailler, ce qui a encore propagé la maladie et la souffrance.

La peste noire a entraîné une forte baisse du niveau de vie, de l’espérance de vie, du commerce, de la production économique et des rendements agricoles. La calamité a réduit le rythme déjà lent du progrès humain à un point mort.

Il est presque insondable d’envisager les conditions d’une épidémie de peste préindustrielle. La mort, la misère, la peur, l’isolement, la saleté, la faim et la souffrance étaient à une échelle qui effrayerait et étonnerait tout observateur moderne.

Mettez-vous dans les chaussures en cuir en lambeaux d’un agriculteur de subsistance au début de l’épidémie. Votre fils aîné, pas encore un homme, est le premier à succomber à l’infection, suivi peu après par le plus jeune de vos deux fils. Neuf jours plus tard, votre femme, encore faible d’avoir accouché deux mois plus tôt et toujours en convalescence, tombe rapidement malade et meurt dans la nuit. Votre fille de deux mois cesse de pleurer et meurt dans vos bras de déshydratation, de faim et d’épuisement deux jours plus tard. Le soir suivant, le Seigneur local met votre maison au flambeau dans un acte de stérilisation parrainé par le conseil. Faim, froid et brisé; vous regardez autour de vous, les cadavres bordent les rues et les charrettes sont chargées de morts; la puanteur des cadavres et des animaux en décomposition est impossible à échapper. Les oiseaux, les chiens et les rats fouillent parmi les morts découverts, c’est suffisant pour vous retourner l’estomac.

Le monde préindustriel du Triomphe de la Mort était une existence sans surplus, et pour plus de 99% de la population, la vie était au corps à corps.

Vous commencez à tousser, tout à coup vous vous rendez compte que vous ne vous sentez pas particulièrement bien. Tous les soins médicaux que vous pourriez recevoir feraient presque certainement plus de mal que de bien, et le peu de soins disponibles était d’un coût prohibitif et d’une disponibilité limitée. La nourriture est devenue rare et la sensation de faim devient omniprésente. Le vol et la violence sont maintenant encore plus courants que la normale, car ceux qui restent en vie luttent pour nourrir leur famille et eux-mêmes.

Des histoires comme celle-ci étaient la règle, et non l’exception, le sort de millions de personnes vivant en Europe au 14ème siècle.

Le monde préindustriel du Triomphe de la Mort était une existence sans surplus, et pour plus de 99% de la population, la vie était au corps à corps, sans filet de sécurité d’aucune sorte. Les grands fléaux de l’ère préindustrielle – et il ne faut pas oublier que c’étaient des fléaux au pluriel, car il y en avait beaucoup – n’avaient pas de paquets de «relance» économique, pas d’équipe de scientifiques travaillant avec ferveur sur les traitements et les vaccins, pas de soins médicaux financés par le gouvernement, pas d’équipement de protection individuelle, pas de réserves de nourriture et d’énergie, une communication extrêmement lente et interrompue, peu d’informations précises, pas de produits pharmaceutiques ou d’antibiotiques et certainement pas de lits de soins intensifs. C’était un monde où vous priiez pour ne pas contracter la maladie, mais où vous saviez que vous risqueriez de mourir d’une mort horrible des mains de la maladie si vous le faisiez.

Alors que les vagues de peste qui ravageaient l’Europe commençaient enfin à s’atténuer vers l’aube de la révolution industrielle, la civilisation a commencé le processus de renversement de la situation sur la peste pour de bon. La croissance économique et l’amélioration du niveau de vie ont contribué à fournir les outils nécessaires pour lutter contre la maladie, tout en réduisant les conditions de vie qui ont permis à la maladie de se propager de manière si effrénée.

L’impact économique de la peste noire sur la civilisation a été dramatique. L’énorme perte de vies humaines a fondamentalement restructuré la main-d’œuvre et créé les conditions qui ont aidé, au moins temporairement, à déplacer l’équilibre du pouvoir et le contrôle des moyens de production de la hiérarchie féodale vers le plus grand peuple.

Aujourd’hui, nous avons à notre disposition un arsenal sans précédent de connaissances scientifiques, de technologie, de matériel médical, de vaccins, de produits pharmaceutiques, d’énergie, de nourriture et de richesse.

La pénurie de main-d’œuvre qui en résulte a donné aux agriculteurs, aux ouvriers et aux commerçants professionnels une plus grande liberté et une plus grande incitation à innover et à lutter pour une plus grande production dans la production de leur travail. À bien des égards, la restructuration économique de l’Europe après la peste noire a été une impulsion à l’émergence du capitalisme et à la prospérité sans précédent qu’il apporterait aux générations futures.

Aujourd’hui, nous avons à notre disposition un arsenal sans précédent de connaissances scientifiques, de technologie, de matériel médical, de vaccins, de produits pharmaceutiques, d’énergie, de nourriture et de richesse. À aucun autre moment de l’histoire de la civilisation, notre espèce n’a eu la capacité de développer rapidement des prototypes de vaccins et de médicaments, ni la capacité de mobiliser d’énormes mesures d’énergie, de nourriture, de matériaux, de richesse, de science, de technologie, d’équipement ou de personnel dans la bataille. contre la maladie.

Lorsque Pieter Bruegel a commencé à peindre «Le triomphe de la mort» en 1562, l’Europe connaissait régulièrement des épidémies de peste. Les habitants n’avaient aucune compréhension de ce à quoi ils étaient confrontés, aucun moyen pratique ou efficace d’arrêter la maladie et peu d’espoir d’un avenir meilleur.

«Le triomphe de la mort» est une fenêtre sur l’histoire de notre combat en cours contre les maladies transmissibles et un rappel du chemin parcouru en tant que civilisation.

Cet article est le deuxième d’une série en 12 parties intitulée «L’art du progrès», qui explore l’évolution de #humanprogress à travers des œuvres d’art historiques.

L’article original peut être consulté ici. Le prochain article paraîtra en avril.)