Un positif, deux négatifs alors que Newcastle ‘offre’ pour l’ailier de Serie A a révélé

Des informations en Italie affirment que Newcastle United a fait une offre pour acheter l’ailier de la Roma Carles Perez, mais fait face à la concurrence de deux clubs de Serie A.

Les Magpies n’ont pas encore recruté de nouveaux joueurs cet été, bien qu’un mouvement pour Joe Willock semble proche. Des frais d’environ 25 millions de livres sterling ont été convenus avec Arsenal et il ne reste plus qu’à se mettre d’accord sur des conditions personnelles. Et il semble que le manager Steve Bruce soit à la recherche d’une double frappe rapide.

Le lien avec Perez est apparu plus tôt cette semaine et on pensait qu’une offre de prêt était en cours de préparation. Cependant, Sportitalia (via Football Italia) rapporte que les Tynesiders le veulent de manière permanente.

Ils suggèrent que la tenue du nord-est a offert 10 millions d’euros à l’ancienne star de Barcelone. Cela peut être une pierre d’achoppement car la Roma a payé au Barça environ 12 millions d’euros pour l’Espagnol en 2020.

Il a d’abord été prêté avant que le déménagement ne devienne permanent. Le patron du Stadio Olimpico, Jose Mourinho, cherche à vendre quelques joueurs pour faire place à de nouvelles recrues.

Mais on ne sait pas si l’offre de Newcastle sera suffisante pour conclure un accord sur toute la ligne. Le propriétaire Mike Ashley est pas du genre à jeter facilement de l’argent et Bruce espère donc un résultat positif.

Il entretient d’excellentes relations avec Mourinho, ayant affronté le tacticien portugais à plusieurs reprises en Premier League. Il reste à voir si cela a une incidence sur le transfert éventuel, mais cela devrait certainement aider.

Les clubs italiens ont les yeux rivés sur Perez

Perez a gravi les échelons des jeunes de Barcelone avant de figurer dans l’équipe B du club. Il a fait ses débuts en équipe première en mai 2019 et a effectué 12 sorties toutes compétitions confondues au cours du premier semestre 2019-2020.

Mais il est parti pour la Ville éternelle en janvier 2020, espérant voir plus d’action. L’ancien as espagnol des moins de 21 ans a disputé 35 matches de Serie A au cours de ses 18 mois au club.

Cependant, seulement 11 d’entre eux ont été mis en chantier. Capable de jouer comme ailier ou au milieu de terrain central, Perez a marqué trois buts dans toutes les compétitions la saison dernière.

Il a été rapporté qu’il ne figurait pas dans les plans de Mourinho et c’est un bonus pour Newcastle. Cependant, les clubs de Serie A Gênes et Turin ont également été liés à un accord de prêt.

Il peut s’agir de savoir si les Giallorossi veulent une injection d’argent maintenant. Ils pourraient être prêts à attendre pour voir si sa valeur augmente et un prêt serait la ligne de conduite évidente.

