Un post-scriptum Smollett | Ligne électrique

Paul a commenté ci-dessous le verdict sans surprise de Smollett. Ici, je veux simplement opposer deux points de vue parmi les Noirs sur toute l’affaire Smollett.

Tout d’abord, Black Lives Matter, qui a publié une déclaration il y a quelques jours, alors que le procès était encore en cours, qui comprend ce passage :

Dans notre engagement en faveur de l’abolition, nous ne pouvons jamais croire la police, en particulier le département de police de Chicago (CPD) contre Jussie Smollett, un homme noir qui a été courageusement présent, visible et vocal dans la lutte pour la liberté des Noirs. Alors que la police en général est une institution irrécupérable, le CPD est connu pour sa longue et profonde histoire de corruption, de racisme et de brutalité. Des meurtres de Fred Hampton et de Mark Clark, aux tortures de Burge, au meurtre de Laquan McDonald et à la dissimulation qui a suivi, aux centaines d’autres tués par la police de Chicago au fil des ans et aux milliers de personnes qui ont survécu aux abus, la police de Chicago démontre constamment qu’ils sont parmi les pires des pires. La police ment et la police de Chicago ment surtout.

Black Lives Matter continuera à œuvrer pour l’abolition de la police et de tout système injuste.