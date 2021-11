Un potentiel de croissance énorme pour les investissements ESG en Inde, selon Vidhu Shekhar du CFA Institute | Entretien

Les considérations ESG sont importantes pour tous les aspects de la gestion des investissements, y compris l’allocation d’actifs, la sélection de titres et la construction de portefeuille. Image représentative

La demande d’investissements ESG a augmenté en Inde et dans d’autres pays. D’autant plus en raison de la prise de conscience croissante des implications du changement climatique et des conséquences sociales de la pandémie de Covid-19. Selon Vidhu Shekhar, Country Head-India, CFA Institute, les investissements durables mondiaux augmentent rapidement et ont atteint 35 000 milliards de dollars ou 36% du total des actifs sous gestion en 2020. En Inde, presque tous les produits d’investissement durable ont été lancés au cours des dernières années. deux ans, soulignant son formidable potentiel de croissance.

Shekhar dit qu’à bien des égards, nous passons de l’investissement durable en tant que bonne idée thématique à une réalité qui a des implications pour tous les portefeuilles d’investissement. Cette reconnaissance alimente la demande d’expertise ESG. Pour répondre à cela, le CFA Institute propose un certificat en investissement ESG pour fournir aux candidats des applications pratiques et des connaissances techniques dans le domaine en pleine croissance de l’investissement ESG.

Dans une interaction par e-mail avec FE Online, Shekhar met en lumière les opportunités et les tendances de l’investissement ESG et comment les investisseurs indiens peuvent en bénéficier. Extraits édités :

Qu’est-ce qu’un investissement ESG ? Quelle est sa pertinence aujourd’hui du point de vue des investisseurs ?

L’investissement ESG, en termes simples, est un processus d’investissement qui prend en compte la durabilité ou les questions environnementales, sociales et de gouvernance. Les approches d’investissement ESG vont d’un simple filtrage d’exclusion basé sur des normes ou des valeurs (filtrage basé sur les exclusions) à un processus d’intégration ESG, où les considérations ESG sont appliquées à l’analyse fondamentale des flux de trésorerie ou à la sélection de titres.

La demande d’investissements ESG augmente pour plusieurs raisons, mais principalement parce que les investisseurs reconnaissent que les facteurs ESG tels que le changement climatique ont un impact réel à long terme sur la valeur de leurs investissements.

Les gens investissent généralement leur argent dans n’importe quel fonds pour obtenir de bons rendements à court ou à long terme. L’investissement ESG peut-il également servir cet objectif ?

Les entreprises tirent de plus en plus leur valeur d’actifs incorporels qui ne sont pas pris en compte dans leurs bilans, comme leur personnel, l’utilisation du capital naturel et la réputation. Par conséquent, les analystes sont bien servis en analysant ces informations non financières capturées par les facteurs ESG, non seulement pour améliorer leur analyse fondamentale, mais également pour évaluer les entreprises sur les dimensions du risque. Les entreprises qui ont une mauvaise gouvernance ou qui ne tiennent pas compte des impacts environnementaux et sociaux ont peu de chances de prospérer à long terme. Les fonds qui ne tiennent pas compte des facteurs ESG ne remplissent pas leur obligation fiduciaire envers les investisseurs.

L’intérêt des investisseurs pour l’investissement ESG a-t-il augmenté ou diminué ?

L’intérêt des investisseurs pour les investissements ESG s’est accru ces dernières années. Selon l’enquête 2020 du CFA Institute Trust, menée auprès de 3 525 investisseurs particuliers et 921 investisseurs institutionnels sur 15 grands marchés, dont l’Inde, nous constatons que seuls 19 % des investisseurs institutionnels et 10 % des investisseurs particuliers investissent actuellement dans des produits intégrant des éléments environnementaux, sociaux, et les facteurs de gouvernance (ESG). Mais 76% des investisseurs institutionnels et 69% des investisseurs particuliers ont exprimé leur intérêt pour l’ESG.

De nombreux investisseurs sont de plus en plus conscients des conséquences environnementales du changement climatique et des conséquences sociales de la pandémie, ce qui suscite l’intérêt pour les investissements ESG.

Quelles ont été les tendances d’investissement ESG en Inde et dans le monde cette année ?

Les investissements durables mondiaux connaissent une croissance rapide et ont atteint 35 000 milliards de dollars ou 36 % du total des actifs sous gestion en 2020. En Inde, presque tous les produits d’investissement durable ont été lancés au cours des deux dernières années, reflétant un intérêt et un potentiel croissants.

Comment un investisseur indien peut-il bénéficier de l’investissement ESG ?

L’investissement ESG offre aux investisseurs indiens la possibilité d’exprimer leurs préférences ESG dans leurs investissements. Par exemple, le secteur du ciment est important pour une économie en croissance ayant des besoins en infrastructures. Mais la fabrication du ciment est aussi un processus énergivore. Les fonds ESG qui investissent dans des sociétés cimentières peuvent investir dans les sociétés qui prennent des mesures pour réduire l’intensité carbone dans leur fabrication, ce qui est attrayant pour les investisseurs soucieux de l’environnement. De plus, si les réglementations concernant les émissions de carbone deviennent plus strictes au fil du temps, ces entreprises sont mieux positionnées par rapport à celles qui ne réalisent pas ces investissements.

Pourquoi était-il nécessaire d’avoir une formation certifiante en investissement ESG ? Qui peut postuler et bénéficier de ce certificat ?

Les considérations ESG sont importantes pour tous les aspects de la gestion des investissements, y compris l’allocation d’actifs, la sélection de titres et la construction de portefeuille. L’ESG n’est plus réservé aux spécialistes. Tout le monde dans la chaîne de valeur de prise de décision d’investissement doit comprendre l’ESG et l’intégrer dans sa pratique. Notre analyse a révélé que moins de 1 % du million de professionnels de l’investissement sur LinkedIn avaient divulgué des compétences liées au développement durable dans leur profil, même si la demande de talents en développement durable est considérée comme « très élevée ».

Le certificat du CFA Institute en investissement ESG offre aux candidats à la fois des applications pratiques et des connaissances techniques dans le domaine en croissance rapide de l’investissement ESG – une opportunité à la fois d’accélérer les progrès et de démontrer un objectif. Il n’y a pas de critères d’entrée formels pour cette qualification, mais il est fortement recommandé que les candidats aient de solides bases dans le processus d’investissement obtenu via une qualification formelle ou une expérience.

