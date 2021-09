Un pour l’équipe : l’équipe d’Europe a l’air bien pour battre les Américains à la Ryder Cup

La star de la Ryder Cup Ian Poulter a rejoint l’équipe d’Europe en tant que sélection du capitaine

« Alors, pour qui encouragez-vous à la Ryder Cup ? » On m’a demandé cela plusieurs fois sur le terrain de golf ce mois-ci. C’est généralement juste glissé là-dedans, savamment formulé entre des morceaux de conversation déconnectés, comme une requête inoffensive, une petite conversation décontractée pour ainsi dire. Les gens supposent que votre chroniqueur, (à force d’être juste cela) pourrait avoir des informations privilégiées pour déjouer les probabilités. Mais les résultats au golf sont encore plus difficiles à prévoir que dans d’autres sports, et tout ce que vous pouvez faire est de faire une supposition éclairée.

En ce qui concerne la Ryder Cup, c’est un peu comme placer le pari le plus facile à la roulette. Ce doit être rouge ou noir (dans ce cas bleu), et c’est peut-être pourquoi les gens pensent que l’événement biennal est littéralement, leur meilleur pari, de la saison.

Maintenant, je ne suis pas un parieur, mais si je l’étais, je commencerais par les indications évidentes sur lesquelles les cotes sont basées – les chiffres. Si c’est la preuve irréfutable pour vous, alors cette Ryder Cup est une évidence. Le capitaine de l’équipe d’Europe, Padraig Harrington, s’adressant à The Golf Channel, a clairement admis que son équipe est, en ce qui concerne les classements et les performances récentes, l’outsider incontesté. « Si c’était un ordinateur qui générait les résultats cette semaine, alors les Européens n’auraient pas besoin de venir ! Harrington a déclaré sans aucune trace d’autodérision. Il a nuancé ce licenciement en soulignant que « … il y a plus que cela. Nous nous rassemblons et nous tirons le meilleur parti de notre équipe. »

Vrai que. Curieusement, étant donné que l’Europe a remporté huit des neuf dernières éditions de la Ryder Cup, les Continentals semblent toujours être l’équipe la moins prisée avant que les choses ne commencent. 2021 ne fait pas exception : l’équipe américaine a l’air tellement plus forte, du moins sur le papier. Cet argument, présenté à un homme avec qui j’étais récemment associé, a suscité un hochement de tête sceptique. « C’est bien, mais que dit votre instinct ? » demanda-t-il avec scepticisme. Je voulais lui dire que si j’étais, en fait, un parieur, alors je ne divulguerais jamais cette information. Et oui, bien sûr, toute la conclusion basée sur les statistiques est basée sur une prémisse fallacieuse, et tout comme lui, je ne mettrais pas non plus mon argent sur les favoris.

Si cela vous semble déconcertant, alors une courte explication clarifiera d’où je viens. Pour utiliser une analogie avec le golf, un swing de golf est une somme de pièces mobiles – moins il y en a, mieux c’est. Ou du moins, c’est la sagesse conventionnelle lorsqu’il s’agit d’une action cohérente, cohérente et compacte qui ne se décompose pas sous la pression. Et c’est aussi un très bon modèle pour une équipe efficace. Compte tenu de cela, Team America semble avoir beaucoup trop de pièces mobiles pour me convaincre qu’il sera capable de se réunir pour faire le travail à Whistling Straits. Sans aucune méchanceté envers des joueurs comme Justin Thomas et Jordan Spieth – qui, de l’avis de tous, semblent vraiment se soucier de la Ryder Cup – je serais abattu si la Coupe restait aux États-Unis. Les Américains, ou du moins les plus grandes stars individuelles – Brooks Koepka et Bryson DeChambeau – ne semblent tout simplement pas adhérer à la raison d’être de la Ryder Cup. DeChambeau, a récemment gémi au sujet de ses « mains brisées » par la préparation qu’il a effectuée pour participer aux championnats de longue distance qui devraient avoir lieu quelques jours après la Ryder Cup. Pour ne pas être en reste, lorsqu’il a été interrogé par le magazine Golf Digest sur la semaine de la Ryder Cup, Koepka a franchement admis qu’il l’avait trouvée, “… un peu étrange, si je suis honnête.” et a continué à se plaindre de la façon dont cela change sa routine, mais a insisté sur le fait: “Je ne veux pas dire que c’est une mauvaise semaine.”

Merci Brooks ! Très charitable de ne pas dire ça !

En tant que commentateur de golf, l’interview était rigolote à lire, mais je peux imaginer la réaction du capitaine Steve Stricker de Team America : je veux dire qu’il devait être assez livide. Surtout quand Koepka a clôturé avec des pierres précieuses comme : « Il y a des moments où je me dis, j’ai gagné mon match. J’ai fait mon travail. Qu’est-ce que tu me veux ? » Je sais assumer la responsabilité des coups que je frappe chaque semaine. Maintenant, quelqu’un d’autre a frappé un mauvais coup et m’a laissé dans une mauvaise position, et je sais que ce trou est une perte. Oh mec. Je ne sais pas ce que Stricker va faire avec Koepka ; avec qui peut-il s’associer maintenant ? Bonne chance dans les vestiaires Brooks !

D’un autre côté, vous avez des joueurs comme Billy Horschel qui, selon ses propres mots, était « vidé », pour ne pas être appelé à faire partie de l’équipe. “Je ne pensais pas que l’appel allait dire que j’avais fait l’équipe, mais j’étais un peu vexé, je n’ai pas reçu d’appel pour dire:” Hé, vous savez, vous n’avez pas fait l’équipe. a déclaré après avoir canalisé sa déception de remporter le championnat BMW PGA la semaine dernière.

De l’autre côté, vous avez les Européens. Sergio Garcia, Ian Poulter et Shane Lowry ont fait partie de l’équipe en tant que choix du capitaine. Harrington a mis de côté ses différends personnels avec Garcia pour choisir l’Espagnol. “Moi-même et Sergio seront un cas intéressant. Nous avons évidemment été concurrents presque toute notre carrière. C’est bien médiatisé que nous ne nous serions pas forcément entendus. La Ryder Cup est plus grande que ça. J’ai toujours apprécié le golf de Sergio et j’ai toujours vu à quel point il est bon en Ryder Cup et ce qu’il donne dans l’environnement d’équipe », a déclaré Harrington. Garcia, qui est le meilleur buteur de tous les temps d’Europe en Coupe (22-12-7) a été tout aussi aimable, assumant la responsabilité d’une partie de l’acrimonie qui existait entre les deux joueurs et qui appartient désormais au passé. Il est important de noter cependant que, si ce n’était pas le cas, Garcia et Harrington auraient quand même trouvé un moyen de travailler ensemble, car c’est la Ryder Cup ! Et cela signifie quelque chose pour eux.

Golfeur, Meraj Shah écrit également sur le jeu

