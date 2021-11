Un pour l’ère moderne

À l’instar d’Apple et de Samsung, vous ne trouverez pas de chargeur fourni avec un nouveau combiné de la série Google Pixel 6. Heureusement, selon votre point de vue sur les arguments environnementaux, Google a un nouveau chargeur d’alimentation USB-C de 30 W à vous vendre, au cas où vous auriez besoin d’une prise pour charger votre nouveau smartphone.

Lorsque vous achetez un adaptateur séparément, il est préférable d’acheter un chargeur mural capable de charger une variété de gadgets plutôt qu’un seul smartphone spécifique. Alors consultez notre avis sur le chargeur d’alimentation USB-C Google 30W pour voir à quel point il fonctionne bien avec les nouveaux Pixels et une sélection d’autres gadgets USB-C.

Ce que vous devez savoir sur le chargeur d’alimentation Google 30W USB-C

Robert Triggs / Autorité Android

Chargeur d’alimentation USB-C Google 30 W : 25$/25£/29€Chargeur et câble d’alimentation Google 30 W USB-C : 35 $/35 £/39 €

Le chargeur d’alimentation Google 30 W USB-C est le premier adaptateur de la société à prendre en charge les spécifications USB Power Delivery 3.0 et PPS utilisées pour charger rapidement une sélection croissante de smartphones et autres gadgets. Comme son nom l’indique, la puissance de sortie maximale est de 30 W, ce qui rend ce produit adapté au chargement de smartphones, tablettes et petits ordinateurs portables.

L’adaptateur 30 W de Google est une prise pour smartphone de taille standard, plutôt qu’un compagnon de voyage ultra-compact. Pourtant, il est de taille raisonnable à seulement 6,8 x 4,3 x 2,7 cm et pèse 71 g léger. Sur le modèle britannique, la broche de mise à la terre en plastique supérieure se replie pour un rangement plus facile. Sinon, la version que nous avons testée est identique au modèle US.

Voir également:Les meilleurs chargeurs pour charger correctement et rapidement le Google Pixel 6

Dans la boîte, vous ne trouverez que le chargeur blanc marqué du logo de Google et un petit papier passe-partout. Vous devrez apporter votre propre câble pour celui-ci, que les fabricants de téléphones continuent de fournir même s’ils n’incluent pas d’adaptateur secteur dans la boîte. Alternativement, vous pouvez acheter le forfait de 35 $ de Google qui comprend un câble USB-C vers USB-C d’un mètre avec le chargeur.

Ce qui est bon?

Robert Triggs / Autorité Android

Avec les protocoles de livraison d’alimentation USB et d’alimentation programmable à bord, le chargeur d’alimentation USB-C Google 30 W est conçu pour les gadgets modernes. Il a suffisamment de puissance et les bons protocoles pour charger rapidement les séries Google Pixel 6 et Samsung Galaxy S21 à la vitesse maximale.

Ce n’est pas seulement pour le Pixel 6 – l’adaptateur de Google charge aussi rapidement le Galaxy S21 et l’iPhone 13.

30 W suffisent également pour charger des tablettes alimentées par USB-C et certains ordinateurs portables plus petits. Il prend en charge jusqu’à 20 V 1,5 A via USB Power Delivery et 3,3-21 V via USB PD PPS, bien que cela ne soit pas tout à fait suffisant pour les ordinateurs portables USB-C plus exigeants.

Google 30W USB-CGoogle Pixel 6Samsung Galaxy S21 UltraApple iPhone 12 Pro MaxMicrosoft Surface Book X

USB-C 30 W de Google :

Test d’alimentation USB

Google Pixel 6 :

20,6 W

Samsung Galaxy S21 Ultra :

27.5W

Apple iPhone 12 Pro Max :

26,5 W

Microsoft Surface Book X :

26,5 W

USB-C 30 W de Google :

Tension et courant

Google Pixel 6 :

9.07V, 2.257A

Samsung Galaxy S21 Ultra :

9.43V, 2.92A

Apple iPhone 12 Pro Max :

9.03V, 2.99A

Microsoft Surface Book X :

19,8 V, 1,32 A

USB-C 30 W de Google :

Norme de charge

Google Pixel 6 :

USB PD PPS

Samsung Galaxy S21 Ultra :

USB PD PPS

Apple iPhone 12 Pro Max :

USB PD 3.0

Microsoft Surface Book X :

USB PD 3.0

USB-C 30 W de Google :

Puissance du mur

Google Pixel 6 :

24,9 W

Samsung Galaxy S21 Ultra :

33.9W

Apple iPhone 12 Pro Max :

32,5 W

Microsoft Surface Book X :

31,1 W

USB-C 30 W de Google :

Efficacité énergétique

Google Pixel 6 :

80,3 %, d’accord.

Samsung Galaxy S21 Ultra :

81,2%, bien.

Apple iPhone 12 Pro Max :

81,4%, bien.

Microsoft Surface Book X :

84,1%, bien.

Compte tenu de tout cela, Google a fixé un prix très compétitif pour ce chargeur, du moins aux États-Unis et au Royaume-Uni – c’est une fraction plus cher dans le reste de l’UE. D’autres produits propriétaires peuvent vous coûter beaucoup plus cher, mais la prise 30 W de Google est plus conforme aux prix compétitifs que nous attendons des produits tiers. Il est bon de voir que Google n’abuse pas les prix de ses clients après avoir sorti l’adaptateur secteur de la boîte du Pixel 6.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Robert Triggs / Autorité Android

Une partie de notre suite de tests consiste à vérifier les normes de charge avec lesquelles une prise fonctionne. Bien que le chargeur d’alimentation Google 30 W USB-C prenne en charge les dernières normes USB, il ne fonctionne pas avec les protocoles de charge rapide hérités populaires. Si vous cherchez à charger rapidement d’anciens gadgets Quick Charge 3.0 ou Apple 2.4A, vous n’avez pas de chance ici. Ils sont bloqués avec les vitesses de charge lentes par défaut de l’USB-C.

En rapport:Les meilleurs accessoires de recharge de téléphone

Un inconvénient plus mineur est la vitesse que vous obtiendrez lors du chargement du Google Pixel 6. Sur la base du marketing de Google avec cette prise, vous avez peut-être pensé que le téléphone prend en charge la charge de 30 W, mais nos propres tests ont révélé que le téléphone est en fait plafonné à 22 W. Cela dit, le chargeur d’alimentation Google 30W USB-C charge toujours le Pixel 6 aussi rapidement que n’importe quel autre chargeur sur le marché. La consommation électrique de 22 W est plafonnée par le téléphone, pas par la prise, alors considérez cela comme une critique du marketing de Google plutôt que de la qualité de cet adaptateur. Cependant, si vous envisagez d’acheter le téléphone et l’adaptateur pour leur vitesse de charge rapide, vous voudrez peut-être repenser l’ensemble de l’achat.

En raison de ce qui précède, 30 W de puissance semblent être un choix un peu étrange pour ce chargeur. C’est un peu plus que ce dont vous avez actuellement besoin pour les smartphones USB PD PPS, tels que le Pixel 6, mais ce n’est pas tout à fait suffisant pour charger rapidement des ordinateurs portables plus puissants. 45 W aurait été mieux, mais Google vend déjà un chargeur USB Power Delivery de 45 W (sans PPS) pour charger des appareils comme son Pixelbook Go.

Test du chargeur d’alimentation Google 30W USB-C : dois-je l’acheter ?

Robert Triggs / Autorité Android

Il n’y a pas grand-chose à redire avec le chargeur 30W de Google. Il offre des spécifications de charge solides, suffisamment de puissance pour les téléphones et les tablettes, et est bien conçu pour démarrer. C’est un choix particulièrement solide pour les propriétaires de Google Pixel 6 et de Samsung Galaxy S21, grâce à l’USB PD PPS.

Les seules situations dans lesquelles je ne recommande pas cet adaptateur sont si vous devez charger rapidement un ordinateur portable ou alimenter Quick Charge et d’autres gadgets hérités. Google a abandonné ces anciennes normes à la poubelle de l’histoire, ce qui n’est pas idéal pour une compatibilité plus large.

Le chargeur 30 W de Google est parfait pour les gadgets modernes et ne fera pas sauter la banque non plus.

À 25 $, c’est un prix très raisonnable. Les alternatives les plus proches en termes de coût, de puissance et de spécifications sont les séries Anker Nano II de 30 à 65 W (33,99 $) et Anker PowerPort III (19,99 $). Bien que ce dernier ne dispose que de 25 W, cela reste suffisant pour votre Google Pixel 6, et les deux prennent en charge l’USB PD PPS ainsi qu’une multitude de normes de charge héritées.

Chargeur d’alimentation Google 30 W USB-C

Un adaptateur secteur pour l’ère moderne

L’adaptateur USB-C 30 W de Google prend en charge la dernière spécification USB Power Delivery PPS pour charger rapidement le Google Pixel 6, le Samsung Galaxy S21 et d’autres smartphones de pointe.

Principales questions et réponses sur le chargeur d’alimentation USB-C 30 W de Google

Q : Le chargeur d’alimentation USB-C 30 W de Google charge-t-il rapidement le Google Pixel 6 ?

UNE: Oui, cet adaptateur est spécialement conçu pour charger rapidement les smartphones Pixel 6 et Pixel 6 Pro de Google aussi rapidement que possible – ne vous attendez pas à des vitesses de 30 W, car la série Pixel 6 n’en est pas capable ce que le marketing de Google semble suggérer.

Q : Le chargeur d’alimentation USB-C Google 30 W charge-t-il rapidement le Samsung Galaxy S21 ?

UNE: Oui. Avec la prise en charge de l’USB Power Delivery PPS, la prise 30 W de Google chargera la série Galaxy S21 à pleine vitesse.

Q : Cette nouvelle prise rechargera-t-elle mes anciens smartphones Pixel ?

UNE: Oui. Avec USB Power Delivery 3.0 intégré, l’adaptateur 30 W de Google chargera le Pixel 5 et les modèles plus anciens à 18 W.

Q : Dois-je acheter le chargeur d’alimentation USB-C Google 30 W avec un câble si j’achète le Pixel 6 ?

UNE: Non, le Google Pixel 6 est livré avec un câble dans sa boîte, vous n’aurez donc qu’à acheter le chargeur.

commentaires