Un pour les adultes et un pour les enfants

Snoop Dogg a deux albums en route, un pour son public régulier et un deuxième projet pour les enfants.

Au cours d’une interview sur le Tonight Show avec Jimmy Fallon (27 septembre), Snoop a discuté de son nouveau rôle en tant que consultant créatif et stratégique exécutif de Def Jam. Le clip a été créé exclusivement sur Billboard avant la diffusion.

Le projet, qui sera le 19e album studio de Snoop, après celui d’avril Tha Streets à Tha Suites– est appelé algorithme. Il devrait arriver en novembre et il “met en vedette de nombreux artistes de renom”, a déclaré Snoop à Fallon. Ce sera la première fois que Snoop sort deux albums studio au cours de la même année civile.

Cette nouvelle a été soulignée par l’annonce de Snoop qu’il travaille sur un album pour enfants.

“J’étais fan de Def Jam Records quand j’étais enfant, et connaissant le talent qu’ils ont là-bas et l’opportunité qui m’attendait, je voulais y aller et donner beaucoup d’opportunités aux artistes là-bas pour obtenir des informations, de la sagesse et des conseils de ma part, puis développer de nouveaux actes et donner une opportunité », a-t-il déclaré à Fallon.

« Donc, Def Jam était l’endroit parfait pour moi, compte tenu de combien je l’aime et combien cela signifie pour le hip-hop et à quel point il avait vraiment besoin de quelqu’un comme moi pour changer l’énergie du bâtiment. Je suis là-bas pour une seule raison : faire revenir la musique et faire en sorte que les gens se sentent comme ils sont censés le faire.

L’esprit d’entreprise de Snoop est l’une des nombreuses choses qu’il a utilisées pour former les jeunes artistes du label. Il a non seulement produit l’émission Netflix Coach Snoop, GGN: Double G News et l’émission de jeu TNT Joker’s Wild, il a également remporté une nomination aux Emmy Awards en tant que producteur exécutif pour l’émission à succès VH1, Martha & Snoop’s Potluck Dinner Party. Il a également fait de nombreux investissements et avenants dans les secteurs du style de vie, de l’alimentation/des boissons et du cannabis, et a fondé la Snoop Youth Football League en 2005.

Écoutez le meilleur de Snoop Dogg sur Apple Music et Spotify.