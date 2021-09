27/09/2021 à 19:01 CEST Konrad de la Fuente est une personne heureuse, un footballeur qui s’est adapté au football d’élite en très peu de temps et de très bonne manière. Dans son nouveau club, l’Olympique de Marseille, il vit de très bons premiers mois, participant à tous les matches et offrir à son équipe et […] More