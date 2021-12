Un premier aperçu d’Android 13 révèle des notifications d’activation, de nouveaux paramètres de langue, etc.

Que souhaitez-vous savoir

Android 13 pourrait permettre aux utilisateurs de sélectionner des langues par application. De nouvelles options d’écran de verrouillage permettront aux utilisateurs de conserver la nouvelle horloge de l’écran de verrouillage. D’autres améliorations peuvent inclure une meilleure prise en charge de Bluetooth LE.

Android 12 fait à peine le tour de certains des meilleurs téléphones Android. Pourtant, alors que les entreprises sont aux prises avec des bogues dans leurs versions stables, nous avons déjà un aperçu de ce qu’Android 13 apportera.

Les développeurs XDA ont réussi à mettre la main sur une version très précoce d’Android 13. Bien qu’il ne semble pas y avoir de changements majeurs jusqu’à présent, il y a quelques fonctionnalités notables de cette version que nous pouvons voir ou non dans le prochain mise à niveau majeure d’Android.

Le premier comprend une fonctionnalité signalée pour la première fois cette semaine par Android Police. Ce paramètre permettrait aux utilisateurs de sélectionner leur langue préférée par application. Le paramètre, nom de code « Panlingual », serait utile dans certaines situations pour les utilisateurs multilingues. XDA-Developers a réussi à nous montrer à quoi pourrait ressembler la fonctionnalité en cours d’utilisation.

Selon XDA, une limitation à cette fonctionnalité est que l’application doit prendre en charge la langue sélectionnée pour qu’elle fonctionne. Cependant, cela pourrait encourager les développeurs à étendre la prise en charge des langues.

Android 13 peut également changer la façon dont les notifications sont gérées. Au lieu que les applications envoient automatiquement des notifications sur votre smartphone comme elles le font sur les versions actuelles, les notifications peuvent devenir facultatives. Cela signifie que les utilisateurs devraient autoriser les applications à envoyer des notifications, de la même manière que les appareils demandent l’autorisation d’utiliser les données de localisation ou d’autres périphériques.

Cela permettrait aux utilisateurs de mieux gérer les notifications, qui peuvent s’accumuler rapidement lorsque vous téléchargez plus d’applications. De cette façon, les utilisateurs peuvent décider dès le départ s’ils souhaitent que les applications envoient des notifications au lieu d’avoir à fouiller dans les paramètres de l’application plus tard.

Il existe également des rapports indiquant qu’Android 13 inclura d’autres améliorations, telles qu’une meilleure prise en charge de Bluetooth LE, un nouveau système de gestion de l’alimentation pour les applications appelé « TARE » (The Android Resource Economy) et une nouvelle option pour maintenir le verrouillage à double ligne. horloge d’écran d’Android 12.

Android 13 est peut-être la première version à ajouter une prise en charge complète de Bluetooth LE Audio. Google a récemment fusionné un encodeur LC3 (le codec audio LE) et ajoute le codec en option dans les paramètres. Ce sera le codec source A2DP ayant la priorité la plus élevée. S’engage : https://t.co/tXicKLMZbq pic.twitter.com/ZHcd22grEs – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 21 décembre 2021

Il est encore assez tôt, et rien ne dit quelles fonctionnalités feront la coupe finale pour Android 13. Google pourrait très bien tester certaines de ces fonctionnalités, mais décider de les pousser pour une version ultérieure. Nous ne devrions pas non plus nous attendre à des changements visuels majeurs étant donné le travail de peinture massif qu’Android 12 a reçu avec Material You.

Si le calendrier 2020 est quelque chose à suivre, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que le premier aperçu développeur d’Android 13 arrive avant février. C’est à ce moment-là que nous devrions avoir un meilleur aperçu de ce que Google a prévu pour sa prochaine mise à jour majeure.

Roi de la batterie

Google Pixel 5a

Dibs sur les nouvelles fonctionnalités Android

Si vous voulez une expérience Android stable avec une longue durée de vie de la batterie, ne cherchez pas plus loin que le Pixel 5a. Il est doté de caméras phénoménales, d’un capteur d’empreinte digitale arrière et sera parmi les premiers à recevoir les versions d’Android 13 en 2022.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Il est temps de passer au chrome

Pourquoi il n’est pas trop tard pour acheter un bon Chromebook

Si vous ou un être cher avez besoin d’un nouvel ordinateur, veuillez arrêter ce que vous faites et répondre à deux questions. À quelle fréquence jouez-vous au support technique pour eux ? Utilisent-ils juste un navigateur et quelques jeux ? Si la réponse à ces questions est oui, épargnons-nous un mal de tête et quelques centaines d’euros en achetant un bon Chromebook plutôt qu’un ordinateur portable Windows médiocre.