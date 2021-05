Seth Rogen joue Rand Gauthier, l’homme responsable du vol et de la fuite de la sex tape dans les années 90, pour Pam & Tommy. Alors que Lily James et Sebastian Stan ont pris leurs photos tout en prenant des poses assez cool, Rogen porte un short en jean, un polo rayé à manches longues et des chaussettes blanches remontées pour prendre un selfie miroir. Jetez le mulet, et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi Rogen a opté pour la légende qu’il a faite!