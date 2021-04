Un présentateur de la BBC furieux que son émission de radio soit annulée pour avoir attiré «le mauvais type d’auditeurs» | UK | Nouvelles

La BBC “ ne fera rien ” au sujet des frais de licence TV, déclare un expert

David Allen a animé l’émission BBC Radio Solent depuis 2002, mais lors d’une annonce à l’antenne, il a révélé que la société avait décidé de débrancher son émission. M. Allen a affirmé que ses auditeurs – dont beaucoup ont plus de 75 ans – sont le “mauvais type d’auditeurs”.

Il a dit: «J’ai de tristes nouvelles à propos de cette émission.

«La BBC, dans sa sagesse, a décidé qu’après 20 ans et des chiffres d’écoute incroyablement bons, cette émission prendrait fin.

«Bien que je ne parle normalement jamais de la popularité de cette émission, la part d’audience est la meilleure de la station.

«C’est aussi près de trois fois celui de Radio 2, et plus de quatre fois celui de n’importe quelle station de radio commerciale, dans notre zone de transmission.

David Allen attaque la BBC après une émission supprimée pour un public plus jeune (Image: .)

BBC axe l’émission Radio Solent animée par David Allen (Image: .)

«Je dois donc dire que j’ai été plutôt choqué quand on m’a informé de la décision.

“Ce n’était pas ma décision, je serai très triste de quitter cette émission et la BBC après tant d’années.”

M. Allen a poursuivi en disant qu’il n’avait pas reçu d ‘”explication adéquate” quant à la raison pour laquelle son émission avait été supprimée.

Mais la BBC a affirmé “vouloir aller dans une direction différente” et a ajouté: “Je ne peux que supposer que, bien que j’aie beaucoup d’auditeurs, ils ne sont pas du bon type d’auditeurs, ce qui, à mon avis, est très triste et myope.

Le directeur général de la BBC, Tim Davie (Image: PA)

«Nous avons des auditeurs dans cette émission de tous âges, de 15 à 101 ans.

“Mais je suppose que la majorité sont les plus âgés, c’est-à-dire les plus de 75 ans, qui doivent maintenant payer leurs frais de licence, donc ce n’est sûrement pas trop demander d’avoir un programme dans la semaine qui répond à eux et à leurs choix musicaux. . »

Le programme de M. Allen est syndiqué à travers Solent, Sussex, Surrey, Berkshire, Oxford et Kent.

Chris Burns, responsable audio et numérique de la BBC pour l’Angleterre, a déclaré qu’ils s’orientaient vers des succès récents sur les listes de lecture de la radio locale.

Frais de licence TV dans le monde (Image: Express)

Cependant, M. Allen a poursuivi son attaque contre la BBC et a déclaré qu’une émission à la demande, comme la sienne, est la “seule véritable indication de ce que veulent les auditeurs”.

Il a déclaré: «C’est une émission de demande, donc si vous, l’auditeur, vouliez seulement entendre le top 40 actuel, c’est ce que je jouerais.

“Mais ce n’est évidemment pas le cas.

«Une émission à la demande est la seule véritable indication de ce que les auditeurs veulent entendre.

Le vétéran de la BBC David Allen a fait supprimer une émission de radio (Image: BBC)

«Il y a tellement de bonne musique de toutes les époques et il semble plutôt étrange que les stations de radio ne veuillent diffuser qu’une portée limitée.»

Un porte-parole de la BBC a déclaré: «Toutes les stations modifient leur programmation de temps en temps pour mieux servir le public.

“Nous espérons travailler à nouveau avec David à l’avenir et le remercions pour tout ce qu’il a fait dans ce créneau.”

La BBC critiquée pour avoir supprimé plus de 75 licences de télévision gratuites (Image: PA)

Cela vient après que la BBC a fait face à des critiques continues après avoir supprimé les frais de licence gratuite pour la plupart des plus de 75 ans l’année dernière.

Plus de trois millions de foyers sont désormais contraints de payer 157,50 £ pour une licence couleur et 57 £ pour une licence en noir et blanc.

La décision de la BBC a été fortement condamnée par les retraités, les politiciens et les organisations caritatives britanniques, qui craignent que de nombreux plus de 75 ans aient du mal à payer la charge.