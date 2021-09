Un présentateur de la BBC s’en prend à BBC News lors d’une attaque stupéfiante aux îles Faro : « Reportez-vous ! | Monde | Nouvelles

in

Le célèbre présentateur de la nature faisait référence au récent massacre de 1 428 dauphins aux îles Féroé. Chaque année, les habitants des îles Féroé organisent le Grindadráp, qui est un féroïen pour tuer les globicéphales noirs en échouant puis en massacrant les mammifères intelligents. Des images horribles ont émergé de montrer que le massacre de cette année était le plus grand massacre de dauphins enregistré.

Les images montrent des cadavres de dauphins bordant les plages et la mer teints en rouge avec leur sang.

Cela a conduit M. Packham à se rendre sur Twitter où il a tweeté: “Bonjour BBC News, je viens juste d’être sur votre page ‘Animaux’ et il y a une histoire ‘Horse Stuck in River Winched to Safety’.

“Je suis content pour le cheval.

« Mais avez-vous remarqué que les îles Féroé ont tué hier un groupe entier de 1428 dauphins ?

Le nombre de morts cette année était le plus élevé depuis le début de la chasse traditionnelle au IXe siècle.

Les images choquantes montrent le résultat de la chasse avec des dizaines de dauphins à flancs blancs alignés sur la plage.

Les images montrent que l’eau est tachée de rouge avec leur sang avec des entailles profondes visibles sur leur corps.

Les îles Féroé sont une partie semi-indépendante du Danemark.

La chasse utilise des bateaux pour conduire les dauphins à flancs blancs de l’Atlantique dans la baie de l’île de Skálafjørður.

Sur le rivage, les hommes attendent pour tuer les animaux dans les bas-fonds avec des crochets, des couteaux et des lances.

Les féroïens sont divisés sur la pratique brutale.

Mais, la pêche conserve une place centrale sur l’île et la viande de mammifère marin est généralement conservée pour la nourriture pendant les mois d’hiver.