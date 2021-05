Un présentateur de télévision espagnol en furie à Eden Hazard

Eden Hazard a été surnommé “ un autre Gareth Bale ” et accusé d’avoir “ pris la p *** ” par un présentateur de télévision espagnol furieux après son affichage décevant lors de la défaite 2-0 du Real Madrid contre Chelsea mercredi soir.

Le capitaine belge était anonyme à son retour à Stamford Bridge alors que Chelsea réservait sa place en finale de la Ligue des champions aux frais des Blancos et a déclenché la fureur après le match lorsqu’il a été aperçu en train de rire avec l’ancien coéquipier des Blues Kurt Zouma.

.

Hazard n’a pas réussi à avoir un impact contre son ancien club

Télévision El Chiringuito

Des images de lui en train de rire après la défaite avec ses vieux copains de Chelsea ont laissé un présentateur de télévision furieux

Josep Pedrerol, l’animateur du populaire talk-show télévisé El Chiringuito, a résumé les sentiments de nombreux Madridistas alors qu’il laissait déchirer le joueur de 30 ans en comparant sa forme à Bale, qui est prêté à Tottenham par le Real Madrid.

Avec une musique menaçante en arrière-plan, Pedrerol a déclaré: «Deux ans à éliminer les supporters du Real Madrid, deux ans à faire de l’embonpoint.

«Beaucoup de gens disent qu’il est le nouveau Bale. Madrid a passé des années à l’attendre, à négocier pour lui, à dépenser 100 millions de livres sterling pour lui.

«Ils viennent d’être éliminés, et il est possible pour lui de trouver quelque chose de drôle?

«Après que Zidane lui ait donné l’opportunité de jouer alors qu’il ne le méritait pas? Il rit de tout le monde?

«La situation avec Hazard est très grave. Hazard ne peut pas continuer une seconde de plus à Madrid.

L’expert du football espagnol Graham Hunter, cependant, a riposté aux critiques de Pedrerol en défendant Hazard, qui est en proie à une blessure depuis son arrivée au Real Madrid depuis Chelsea en 2019.

Il a déclaré à Paul Hawksbee et Max Rushden sur talkSPORT: «Il [Pedrerol] est un muppet gras et j’ai honte que le Royaume-Uni lui soit exposé.

«C’est comme avoir les nouvelles du football en allant dans le salon de coiffure – c’est une honte pour la diffusion. Ce programme concerne les eaux usées.

«Il n’est pas le porte-parole de la réponse de l’Espagne et des supporters du Real Madrid.

«C’est cette vieille nouvelle de l’arrivée d’Eden Hazard il y a quelques années et d’un excès de poids de quelques kilos – il en a parlé et a admis sa folie.

«Mais ce qui a condamné Hazard à ne jamais pouvoir atteindre les sommets de Chelsea ou de l’équipe nationale belge avec le Real Madrid, est venu lorsque le PSG est venu au Bernabeu la saison dernière.

«Ils ont fait match nul 2-2 et lors de ce match nul inspiré par Thomas Tuchel infligé au PSG, Thomas Meunier a tamponné la cheville de Hazard.

«Il a ensuite été absent pendant des mois, les opérations ne se sont jamais assez bien déroulées, et quand il est revenu, le problème de la cheville a continué à se reproduire.

.

Les choses ne fonctionnent tout simplement pas pour Hazard à Madrid pour le moment

«Donc, si vous prenez du recul et écoutez des idiots comme le muppet graisseux, alors tout tourne autour de cet ‘échec du danger’. Et, pour être honnête, cela ne s’est pas bien passé et la partie initiale de cela s’est auto-infligée.

«Mais avoir frappé sa cheville alors qu’il commençait à peine à prendre de la vitesse, et aussi très bien cliqueter avec Karim Benzema, ce n’était pas sa faute.

“ Cela n’a été que des problèmes, cela ressemble à une signature malheureuse – similaire à Kaka, lorsque le Real Madrid l’a convoité, n’a pas pu le signer quand il le voulait et l’a ensuite obtenu à un moment où ni le club ni le joueur n’étaient vraiment prêts pour chacun. autre.

«C’est triste de regarder Hazard. Il a des ennuis, et normalement ce que fait le Real Madrid, c’est qu’ils renversent leurs Galacticos si cela ne fonctionne pas. Il y a donc une chance décente… »