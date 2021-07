Un présentateur d’ITV mortifié d’avoir été dupé par le sosie de ‘Jurgen Klopp’

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

Le lecteur de nouvelles d’ITV Jonathan Swain ” a eu une vérification de la réalité ” après avoir cru à tort qu’il avait rencontré Jurgen Klopp au stade de Wembley le soir du match de l’Angleterre contre l’Allemagne à l’Euro 2020.

Il s’était fièrement rendu sur Twitter avec un selfie qu’il avait pris avec ‘Jurgen’ disant à Lorraine Kelly qu’il avait vu le manager de football allemand juste vibrer autour de la salle, buvant de la bière sur les épaules de certains supporters anglais.

Cependant, celui qu’il avait rencontré était un homme d’affaires appelé Ray Cornwell – alias « Cheeky Jurgen », qui n’est même pas une sorte d’hommage mais un mec et un grand-père ordinaire.

Sa gaffe a été évoquée par les animateurs de Good Morning Britain, Kate Garraway et Adil Ray, dans l’émission de jeudi, le pauvre Jonathan se faisant instantanément la paume de la main lorsqu’on lui a rappelé l’erreur alors qu’Adil éclatait de rire.

« Tout d’abord, puis-je voir vos passeports ? Je veux m’assurer que je parle aux vrais Adil Ray et Kate Garraway », a commencé Jonathan.

«Toutes les zones de guerre et le terrorisme que nous avons couverts au fil des ans et je me fais prendre comme ça, mais c’était une nuit d’oser rêver mais j’ai eu un vrai contrôle de la réalité à ce sujet.

«Il marchait sous les marches de Wembley Way et c’est presque comme si tous les VIP entrent, il est donc tout à fait possible d’y voir Jurgen Klopp. Il était là en survêtement et se faisait arrêter pour des selfies, les gens criaient son nom.

“Un de mes amis soutient Liverpool, alors j’ai pensé pourquoi pas, faire un rapide selfie avec Jurgen et lui envoyer, mais cela s’est massivement retourné contre moi parce que la blague était sur moi.”



Réel Jurgen (Photo: .)

Kate a convenu que Ray “ressemblait beaucoup” à la star du football avant de l’amener à lui expliquer quel était son jeu.

Ray a expliqué que l’erreur s’était déjà produite: «Je reçois tous mes amis qui disent que je ressemble exactement à Jurgen, puis à ma petite-fille.

“Elle regarde la télévision, parce que ma fille et mon gendre adorent le football, les supporters de Liverpool, et elle me dit:” Pourquoi Papi est-il toujours à la télévision? alors j’ai pensé que si je pouvais tromper ma petite-fille, peut-être qu’il y a un certain kilométrage dans cette chose.

Il y a sûrement une nouvelle entreprise à l’horizon pour Ray ?

Good Morning Britain est diffusé en semaine à partir de 6h du matin sur ITV.

